704. Einbruch in Supermarkt – Kirchheim

Am Samstag, 29.04.2023, zwischen 03:50 Uhr und 04:00 Uhr, gelangten zwei bislang unbekannte Täter in einen Supermarkt, indem sie gewaltsam über eine Tür eindrangen. Die unbekannten Täter entwendeten Zigaretten sowie Spirituosenflaschen im Wert von mehreren tausend Euro. Im Anschluss flüchteten sie in Richtung Oskar-von-Miller-Straße.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei. Am Tatort wurden intensive Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Frauenhofer Straße, Oskar-von-Miller-Straße (Kirchheim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

705. Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus – Lerchenau

Am Sonntag, 30.04.2023, gegen 13:10 Uhr, stellte ein Anwohner eines Einfamilienhauses Geräusche an der Balkontüre fest. Als er nachsah, stellte er fest, dass zwei bislang unbekannte Täter versuchten, sich gewaltsam Zutritt über die Balkontüre im ersten Obergeschoss zu verschaffen. Als der Bewohner die beiden unbekannten Täter ansprach, flüchteten diese unerkannt in unbekannte Richtung.

Der Bewohner verständigte die Polizei. Bei den sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten zwei zunächst tatverdächtige Personen in der Nähe festgenommen werden. Da sich im Rahmen der Ermittlungen der Tatverdacht nicht erhärtete, wurden die beiden Personen (27 Jahre und 33 Jahre, beide rumänische Staatsbürger ohne festen Wohnsitz in Deutschland) wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Irisstraße, Glockenblumenstraße, Waldmeisterstraße, Lerchenauer Straße (Lerchenau) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

706. Einbruch in Büro – Kirchtrudering

Am Montag, 01.05.2023, gegen 08:00 Uhr, bemerkte ein Angestellter eines Büros, dass in dieses eingebrochen worden war. Er verständigte sofort die Polizei.

Nach ersten Ermittlungen gelangten ein oder mehrere unbekannte Täter in das Büro, indem sie gewaltsam durch ein Fenster eindrangen. Der oder die unbekannten Täter entwendeten einen leeren Tresor. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt in unbekannte Richtung.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Zeugenaufruf:

Wer hat im Zeitraum vom Sonntag, 30.04.2023, gegen 17:00 Uhr bis Montag, 01.05.2023, gegen 08:00 Uhr, im Bereich der Kirchtruderinger Straße, Am Mitterfeld, Schmuckerweg (Kirchtrudering) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

707. Versammlungsgeschehen am 01.05.2023 – Stadtgebiet

Am Montag, 01.05.2023, fanden mehrere Versammlungen in München statt, die mit unterschiedlichen Schwerpunkten den Tag der Arbeit thematisierten.

Gegen 13:00 Uhr begann eine sich fortbewegende Versammlung am Rindermarkt, die sich über den Altstadtring bewegte und wieder am Rindermarkt endete. Dort gab es mehrere Redebeiträge und es nahmen etwa 1.300 Personen an der Versammlung teil.

Während der Versammlung kam es mehrfach zu Störungen, da sich einige Teilnehmer vermummten und pyrotechnische Gegenstände zündeten. Bei diesen Vorfällen mussten die eingesetzten Beamten mehrfach unmittelbaren Zwang androhen und einsetzen (Personen wegschieben und drücken, sowie der Einsatz von Schlagstöcken). Bislang wurde eine Person angezeigt (wegen Vermummung).

Die Ermittlungen der Münchner Kriminalpolizei zu diesen Straftaten und Ordnungswidrigkeiten dauern an.

Bei den Vorfällen während dieser Versammlung wurde niemand verletzt.

Bei den anderen Versammlungen zum Tag der Arbeit kam es zu keinen größeren Störungen.

Für die Betreuung der Versammlungen waren über vierhundert Polizeibeamte eingesetzt.

708. Trickdiebstahl – Altstadt

Am Freitag, 28.04.2023, gegen 13:00 Uhr, hob ein 47-Jähriger mit Wohnsitz in München bei einer Bank Bargeld im fünfstelligen Bereich ab. Das Geld verstaute er in einem Geldumschlag in einer Tasche in seinem Sakko. Als ein bislang unbekannter Mann ihn in der Nähe der Bank auf einen Fleck auf seinem Sakko ansprach, zog der 47-Jährige das besagte Sakko aus und legte es in den offenen Kofferraum seines dort abgestellten Pkws.

Daraufhin kam ein anderer unbekannter Mann auf ihn zu und zeigte ihm mehrere 5-Euro-Scheine, die neben dem Pkw auf der Straße lagen. Der 47-Jährige wollte die Geldscheine aufheben. Währenddessen ging einer der bislang unbekannten Männer zum offenen Kofferraum und entnahm das Sakko samt Inhalt. Im Anschluss entfernten sich die beiden unerkannt in unbekannte Richtung.

Als der 47-Jährige den Diebstahl bemerkte, ging er zu einer nahegelegenen Polizeiinspektion und zeigte die Tat an. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Polizei ergaben keine Hinweise auf den oder die Täter.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 65 (Trickdiebstahl) der Münchner Kriminalpolizei.

Einer der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 30 – 35 Jahre alt, ca. 1,70 m groß, dunkler Teint, kurze dunkle Haare, dunkel gekleidet, führte einen dunklen Regenschirm und einen dunklen Rucksack mit sich

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Sparkassenstraße, Maderbräustraße, Tal, Ledererstraße (Altstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 65, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

709. Versuchte Vergewaltigung durch unbekannten Täter – Unterföhring

Am Samstag, 29.04.2023, gegen 05:30 Uhr, riefen Anwohner im Bereich Tunnelweg/Feldstraße in Unterföhring beim Polizei-Notruf 110 an und teilten mit, dass sie laute Schreie hören würden.

Sofort entsandte die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums München mehrere Streifen zu der benannten Örtlichkeit. Dort konnten sie eine 25-jährige Frau mit Wohnsitz im Landkreis München antreffen. Sie gab an, dass sie mit der S-Bahn aus der Innenstadt in Unterföhring angekommen wäre. Bereits am Bahnhof wäre ihr ein ihr unbekannter Mann aufgefallen, der sie dann auf ihrem Fußweg verfolgte. Er hätte sie auf Englisch angesprochen. Plötzlich hatte er sie gepackt, zu Boden geworfen und versucht, sie zu entkleiden. Die 25-Jährige hatte laut geschrien und sich gewehrt.

Ein Anwohner, der die Schreie gehört hatte und den Vorfall beobachten konnte, hatte laut von seinem Balkon in Richtung des Geschehens gerufen. Daraufhin floh der Täter in unbekannte Richtung.

Die 25-Jährige wurde durch die Tat leicht verletzt und wurde für die Anzeigenaufnahme zu einer Polizeidienststelle gebracht.

Die weiteren Ermittlungen in dem Fall führt das Kommissariat 15 (Sexualdelikte).

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 20 Jahre alt, ca. 1,80 m groß, mittel- bzw. westeuropäischer Typ, dunkelbraunes Haar, bekleidet mit weißem T-Shirt, heller Jeansjacke, blauer Hose, sprach Englisch

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Feldstraße, Tunnelweg (Unterföhring) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 15, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.