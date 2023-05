FÜRTH. (527) Am Samstagmittag griff ein bislang unbekannter Täter einen Mann an einem Info-Stand in der Fürther Innenstadt an. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.



Der Unbekannte trat gegen 11:35 Uhr zusammen mit einem weiteren noch unbekannten Zeugen an den politischen Info-Stand in der Neuen Mitte (Rudolf-Breitscheid-Straße) heran, stieß einen Aufsteller um und beleidigte eine der anwesenden Personen. Als dieser den Mann zur Rede stellen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten wollte, schlug der Unbekannte zu. Im Anschluss rannten der Mann und sein Begleiter davon.

Personenbeschreibung:

etwa 30 Jahre alt; etwa 1,80m groß; dick; kurze glatte Haare; bekleidet mit einer hellblauen Hose, einer dunkelblauen Jacke sowie weißen Sneakern; trug eine dunkle Sporttasche bei sich

Die Kriminalpolizei Fürth hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten bitten Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 zu melden.

