Wie bereits berichtet, ereignete sich am 28.04.2023 auf der B388 bei Lengham ein schwerer Verkehrsunfall, an dem ein LKW sowie ein Motorradfahrer beteiligt waren. Der 49-jährige Motorradfahrer ist am 30.04.2023 in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen, die er sich bei dem Verkehrsunfall zugezogen hat.

Veröffentlicht: 02.05.2023, 09.25 Uhr