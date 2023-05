PASSAU. Am 29.04.2023 wurden nach einer Polizeikontrolle der A3 bei Passau ca. 2,8 Kilogramm Marihuana und 200 Gramm Haschisch sichergestellt. Gegen die beiden Fahrzeuginsassen erging Haftbefehl.

Gegen 19.40 Uhr haben Schleierfahnder der Grenzpolizeiinspektion Passau einen 21-jährigen Audi-Fahrer und dessen 18-jährigen Beifahrer auf einer Rastanlage der A3 bei Passau einer Kontrolle unterzogen. Bei der Durchsuchung des Audis konnten ca. 200 Gramm Haschisch sowie ca. 2,8 Kilogramm Marihuana aufgefunden und sichergestellt werden.

Zudem ergab sich der Verdacht, dass der Fahrer den Pkw zuvor unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln führte. Ein durch die Polizeibeamten durchgeführter Urintest verlief positiv. Der Fahrer musste sich deshalb einer Blutentnahme unterziehen. Die beiden Österreicher wurden vorläufig festgenommen.

Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizeiinspektion Passau in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Passau übernommen. Die beiden Männer wurden bereits am Sonntag (30.04.2023) in eine Justizvollzugsanstalt verbracht, nachdem das Amtsgericht Passau auf Antrag der Staatsanwaltschaft Deggendorf jeweils Haftbefehl erließ.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PHK Moritz Lehner, Tel. 09421/868-1031

Veröffentlicht: 02.05.2023, 09.07 Uhr