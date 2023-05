OBERSCHÖNEGG. Am 01.05.2023 kam es in den späten Abendstunden auf der Verbindungsstraße zwischen Babenhausen und Oberschönegg auf Höhe Weinried zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Der 41-jährige Unfallverursacher war aufgrund noch ungeklärter Ursache nach links in den Straßengraben abgekommen und stieß hierbei frontal mit einem dort befindlichen Baum zusammen. Er wurde in Folge dessen schwer verletzt und musste mittels technischen Hilfsmitteln von der Feuerwehr aus dem Pkw befreit werden. Anschließend wurde er zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Aufgrund des Verkehrsunfalls und der damit verbundenen Unfallaufnahme wurde die Verbindungsstraße zwischen Weinried und Oberschönegg für die Dauer der Maßnahmen gesperrt. Das Unfallgeschehen im Detail, sowie das Ausmaß der Verletzungen, sind nun nachfolgend Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Bei dem Unfallfahrzeug entstand Totalschaden. Der entstandene Sachschaden wird bislang auf 33.000,- Euro geschätzt.

(PI Memmingen)

