NÜRNBERG. (525) Am heutigen Feiertag (01.05.2023) fanden mehrere mobile Versammlungen im Nürnberger Stadtgebiet statt. Das Polizeipräsidium Mittelfranken zieht eine positive Bilanz.



Die alljährliche Maiausfahrt der Motorradfahrer lockte am Vormittag in der Spitze bis zu 15.000 Zweiradfahrer in die Münchner Straße. Hierzu verringerte die Verkehrspolizei Nürnberg die Fahrbahn in stadtauswärtiger Richtung ab 08:00 Uhr auf einen Fahrstreifen. Ab ca. 12:00 Uhr war die Fahrbahn in stadtauswärtiger Richtung für ca. eine Stunde komplett gesperrt.

Um 10:00 Uhr begann die Versammlung „Kundgebung des DGB“ mit der Auftaktkundgebung am Aufseßplatz. Von dort setzte sich der Aufzug mit rund 1500 Teilnehmern gegen 10:20 Uhr durch die Nürnberger Südstadt in Bewegung. Ab ca. 11:30 Uhr fand die Abschlusskundgebung am Kornmarkt statt, an der in der Spitze rund 5500 Personen teilnahmen. Es kam hier zu keinen relevanten Störungen.



Um 11:35 Uhr begann die Kundgebung der "Initiative Neue ArbeiterInnenbewegung" in der Gostenhofer Hauptstraße. Der Aufzug setzte sich gegen 12:20 Uhr mit rund 1900 Teilnehmern in Bewegung. In der Spitze nahmen rund 2800 Personen an dem Aufzug teil, darunter ca. 300 Teilnehmer, die dem linksautonomen Spektrum zuzuordnen waren.

Im Laufe der Demonstration wurden entgegen des Auflagenbescheids seitlich mitgeführteTransparente miteinander verknotet um einen Einblick von außen zu verhindern. Zudem wurden insgesamt 11 Rauchtöpfe abgebrannt, sowie in 4 Fällen Pyrotechnik gezündet

Die Kundgebung wurde um ca. 14:30 Uhr im Bereich der Veit-Stoß-Anlage beendet und ging hier in das dortige Straßenfest über, welches vermutlich bis in die Abendstunden andauern dürfte.

Zur Betreuung der einzelnen Versammlungen waren neben Einsatzkräften des Polizeipräsidiums Mittelfranken auch Einheiten der Bayerischen Bereitschaftspolizei eingesetzt.



Erstellt durch: Janine Mendel