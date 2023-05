HOPFERAU/HEIMEN. Am Morgen des 1. Mai teilte ein aufmerksamer Spaziergänger einen Ölfilm in einem Bachlauf in der Gemeinde Hopferau mit. Vor Ort konnte tatsächlich Treibstoff in der Hopfensee Achen, unterhalb des Örtchens Heimen, festgestellt werden. Der Ölfilm breitete sich bis in den Hopfensee aus. Nach ersten Ermittlungen konnte die Ursache schließlich nach mehreren Stunden in einem Betonverschlag lokalisiert werden. Grund hierfür war ein Treibstofftank und ein beschädigter Schlauch, welcher an einer Dieselpumpe angebracht war. Dadurch sickerte der Diesel schließlich in den Kanal und in den nahegelegenen Bach. Die Feuerwehr brachte mehrere Ölsperren an, um einen Schaden für die Umwelt zu verhindern. Das Wasserwirtschaftsamt und das Landratsamt Ostallgäu begutachtete die Situation vor Ort. Insgesamt waren 45 Feuerwehrleute von den FFW Hopferau, Hopfen und Füssen im Einsatz. Auch die Wasserwacht und die Wasserschutzpolizei waren mit Booten auf dem Hopfensee eingesetzt. (PI Füssen)

