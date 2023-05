0799 – Versuchter Handtaschenraub - Zeugenaufruf

Innenstadt – Am Samstag (28.04.2023) ereignete sich gegen 08.20 Uhr in der Paracelsusstraße zwischen dem Lauterlech und der Rauwolffstraße ein versuchter Handtaschenraub. Eine 52-Jährige versuchte vergeblich, einer 73-Jährigen die Handtasche zu entreißen. Hierbei wurde sie von der Seniorin mehrfach beleidigt. Nachdem sich die Täterin zunächst entfernt hatte, trafen die beiden Frauen kurz darauf erneut aufeinander. Die 52-Jährige versuchte dabei wiederum an die Tasche zu kommen, riss der Geschädigten zudem die Brille vom Gesicht und warf diese auf den Boden. Als die 73-Jährige daraufhin um Hilfe rief, wurden zwei Passanten auf den Vorfall aufmerksam und liefen zu ihr. Die Geschädigte blieb unverletzt.

Die 52-Jährige konnte im Rahmen der polizeilichen Fahndung Bei der Jakobskirche festgestellt und identifiziert werden. Die genauen Umstände des Geschehens sind Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Die Kriminalpolizeiinspektion Augsburg bittet Zeugen unter 0821/323-3810 um sachdienliche Hinweise.

0800 – Mülltonnen angezündet – Zeugen gesucht

Lechhausen – Am Montag (01.05.2023) kam es zwischen 02.40 Uhr und 04.10 Uhr in Lechhausen zu mehreren Mülltonnenbränden.

Gegen 02.40 Uhr stellte ein Anwohner in einem Hinterhof in der Schleiermacherstraße an der Kreuzung zur Waterloostraße zwei brennende Mülltonnen fest und verständigte seinen Nachbarn, der den Brand löschen konnte. Das Wohnhaus wurde nicht beschädigt.

Gegen 03.40 Uhr wurde der Polizei eine brennende Mülltonne in der Waterloostraße unweit des vorherigen Tatortes gemeldet. Vor Ort wurden zwei brennende Mülltonnen in der Garageneinfahrt festgestellt; die Berufsfeuerwehr Augsburg löschte den Brand. Die Hausfassade wurde durch den Brand leicht beschädigt.

Kurz darauf wurden weitere brennende Mülltonnen in der Yorckstraße auf Höhe der 50er-Hausnummern gemeldet. Durch den Brand wurden sowohl die Hausfassade des angrenzenden Mehrfamilienhauses als auch ein Pkw beschädigt. Das Feuer wurde ebenfalls durch die Berufsfeuerwehr Augsburg gelöscht.

Der gesamte Sachschaden beläuft sich nach derzeitigen Schätzungen auf rund 64.000 Euro.

Die Kriminalpolizeiinspektion Augsburg geht derzeit von vorsätzlicher Brandstiftung aus und hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Bränden geben können, werden gebeten, sich unter 0821/323-3810 zu melden.

0801 – Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Innenstadt – Am Sonntag (30.04.2023) wurde gegen 01.10 Uhr ein 24-Jähriger dabei beobachtet, wie er zunächst auf der Frauentorstraße auf Höhe der Maria-Ward-Schulen stand und schrie und anschließend unvermittelt eine 67-Jährige von ihrem Fahrrad trat. Die schwer verletzte Radfahrerin wurde vom Rettungsdienst ins Universitätsklinikum Augsburg verbracht.

Der Tatverdächtige konnte im Rahmen der polizeilichen Fahndung identifiziert und festgenommen werden. Er wurde heute dem Haftrichter vorgeführt und befindet sich seitdem in Haft.

0802 – Personen körperlich angegangen und verletzt

Lechhausen – Am Freitag (28.04.2023) schlug ein unbekannter Mann einem 66-Jährigen gegen 14.00 Uhr in der Steinmetzstraße an der Einmündung zur Schackstraße unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Der 66-jährige Mann wurde leicht verletzt.

Der Tatverdächtige wurde wie folgt beschrieben: männlich, ca. 25 Jahre alt, etwa 175 cm groß, athletisch, blasses, rundes Gesicht, kurze Haare, bekleidet mit einem roten T-Shirt.

Die Polizeiinspektion Augsburg Ost bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.

Innenstadt – Am Freitag (28.04.2023) wurde gegen 18.00 Uhr ein 19-Jähriger von einer männlichen Person aus einer dreiköpfigen Jugendgruppe in einem Geschäft in der City-Galerie angerempelt. Es entstand ein verbaler Streit, der schließlich in eine körperliche Auseinandersetzung mündete. Die drei Jugendlichen schlugen dabei auf den Geschädigten ein und hörten erst auf, als dieser Unterstützung durch zwei junge Männer erhielt. Der 19-Jährige erlitt hierbei leichte Verletzungen.

Im Laufe der Rangelei ging eine Glasscheibe zu Bruch, der Sachschaden beläuft sich auf etwa 300 Euro.

Die Polizeiinspektion Augsburg Süd bittet um sachdienliche Hinweise unter 0821/323-2710.

Innenstadt – Am Sonntag (30.04.2023), gegen 01.00 Uhr, wurde ein 21-jähriger Gast in der Toilette einer Gaststätte in der Maximilianstraße von einem anderen 21-Jährigen unvermittelt getreten. Bei einer anschließenden körperlichen Auseinandersetzung vor dem Lokal kam es zu Körperverletzungen unter einer noch unbekannten Anzahl von Beteiligten. Die genauen Umstände sind Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Innenstadt – Einem 25-Jährigen gelang es am Sonntag (30.04.2023) trotz eines Hausverbots, gegen 04.00 Uhr in eine Diskothek in der Halderstraße zu gelangen. Als ihn dort eine Türsteherin erkannte und ihn bat zu gehen, wurde er aggressiv und versuchte diese zu schlagen. Dies konnte ein Mitarbeiter des Sicherheitspersonals verhindern. Daraufhin nahm der 25-Jährige einen Absperrständer, lief auf die Türsteherin, den Angehörigen des Sicherheitspersonals und einen weiteren Türsteher zu und schlug nach ihnen. Nachdem ein weiterer Gast den Ständer zu fassen bekam, ließ ihn der Aggressor fallen und schlug dem Türsteher mit der Faust gegen den Kopf.

Der 25-jährige Diskotheken-Besucher, der nahezu nüchtern war, muss sich nun wegen versuchter schwerer Körperverletzung, Körperverletzung und Hausfriedensbruchs verantworten.

0803 – Verkehrsunfallfluchten

Pfersee – Im Zeitraum von Dienstag (25.04.2023), gegen 08.00 Uhr, bis Freitag (28.04.2023), gegen 13.15 Uhr, wurde ein in der Holzbachstraße zwischen der Georg-Brach-Straße und der Ludwig-Bauer-Straße in nördlicher Fahrtrichtung geparkter weißer BMW angefahren. Der Pkw wurde vorne links am Radkasten gestreift und die Frontstoßstange dabei beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro.

Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter 0821/323-2610.

Oberhausen – Am Samstag (29.04.2023) wurde im Zeitraum zwischen 16.30 Uhr und 17.45 Uhr ein auf dem Parkplatz eines Warenhauses in der Auerstraße abgestellter schwarzer BMW beschädigt. Er weist auf der Fahrerseite an der hinteren Fahrzeugtüre einen horizontalen, etwa 70 cm langen Kratzer auf. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro.

Die Verkehrspolizeiinspektion Augsburg bittet um Hinweise unter 0821/323-2010.

0804 – Gefährdung des Straßenverkehrs

Kriegshaber – Am Samstag (29.04.2023) fuhr ein 56-Jähriger gegen 02.00 Uhr auf der Ulmer Straße zwischen der Familie-Einstein-Straße und der Reeseallee in östlicher Richtung, als er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, Alkoholisierung und vorherigen Drogenkonsums nach rechts von der Straße abkam und ein Verkehrszeichen umfuhr. Am Daimler-Sprinter wurde hierbei die linke Front eingedrückt, drei Reifen platzten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Nachdem die Polizeistreife beim Fahrer starken Alkoholgeruch festgestellt hatte, ergab ein Alkoholtest einen Wert von rund 1,3 Promille. Da der 56-Jährige zudem drogentypische Ausfallerscheinungen aufwies und den Konsum von Cannabis einräumte, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Eine polizeiliche Überprüfung der Fahrerlaubnis ergab darüber hinaus, dass gegen den Pkw-Lenker ein Fahrverbot vorlag.

Gegen den Mann wird nun u. a. wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens trotz Fahrverbots ermittelt.

Kriegshaber – Am Sonntag (30.04.2023), gegen 04.40 Uhr, befuhr ein 38-Jähriger den Kobelweg stadtauswärts, als er nach der Kurve am Güterbahnhof mit seinem VW nach links auf die Gegenspur geriet und dort auf einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellten Ford prallte. Dabei schob er den Ford gegen einen dahinter geparkten Toyota. Beim Fahrer des VW wurden durch den Aufprall die Frontairbags ausgelöst, wodurch der 38-Jährige leicht verletzt wurde. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp 2,1 Promille. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf über 17.000 Euro.

Der Pkw-Lenker muss sich nun u. a. wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkoholgenusses verantworten.

0805 – Mit Kleinkraftrad vor polizeilicher Kontrolle geflüchtet

Oberhausen – Am Sonntag (30.08.2023) stellte eine Polizeistreife gegen Mitternacht einen Roller an der Kreuzung Wertach-/Langenmantelstraße fest, an dem ein abgelaufenes grünes Versicherungskennzeichen angebracht war. Als der Rollerfahrer in der Ulmer Straße einer polizeilichen Kontrolle unterzogen werden sollte, bog dieser zunächst nach rechts in die Tobias-Maurer-Straße ab und flüchtete schließlich in der Neuhoferstraße über eine Fußgängerbrücke. Der Unbekannte konnte durch einen Polizeibeamten zu Fuß noch bis zur Manlichstraße verfolgt werden, die weitere Fahndung blieb jedoch ohne Erfolg. Der Fahrer des Kleinkraftrades verhielt sich während seiner Flucht äußerst rücksichtlos und missachtete sämtliche Verkehrsregeln.

Gegen den Unbekannten, der über hervorragende Ortskenntnisse im Stadtteil Oberhausen verfügt, wird nun u. a. wegen des Verdachts der Durchführung eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.

Zeugen, die Hinweise zu dem noch unbekannten Rollerfahrer geben können, werden gebeten, mit der Verkehrspolizeiinspektion Augsburg unter der Rufnummer 0821/323-2010 Kontakt aufzunehmen.

0806 – Nackt im Herkulesbrunnen gebadet

Innenstadt – Am Montag (01.05.2023), gegen 03.40 Uhr, beobachtete eine Polizeistreife, dass vier männliche und zwei weibliche Personen komplett entkleidet am Herkulesbrunnen standen. Zwei Männer und eine Frau badeten kurz darauf – angefeuert von ihren drei Freunden – im Brunnen. Alle Beteiligten folgten schließlich bereitwillig der Aufforderung der Polizeibeamten, verließen den Brunnen und zogen sich wieder an.

Sie wurden des Platzes verwiesen und wegen Belästigung der Allgemeinheit zur Anzeige gebracht.