ERLANGEN. (522) Am frühen Sonntagmorgen (30.04.2023) kam es zu einer sexuellen Belästigung einer Frau in einer Diskothek in Erlangen. Als eine Freundin helfen wollte, wurde diese geschlagen. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.



Die beiden geschädigten Frauen lernten drei Männer in einem Club in der Nürnberger Straße kennen und gingen gegen 04:00 Uhr gemeinsam vor die Tür.

Dort fasste einer der Unbekannten der Geschädigten unvermittelt unter den Rock. Deren Freundin beobachtete den Vorfall und ging dazwischen. Daraufhin wurde sie durch die drei Unbekannten geschlagen, sodass sie zu Boden fiel und sich leicht verletzte. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Männer flüchteten in einem Taxi in unbekannte Richtung. Eine eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Es liegt derzeit nur eine spärliche Beschreibung der Unbekannten vor. Demnach sollen alle drei etwa 30 – 35 Jahre alt gewesen sein.

Die Kriminalpolizei Erlangen ermittelt und bittet Personen, die die Auseinandersetzung beobachtet oder Hinweise zu den drei unbekannten Männern geben können, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Erstellt durch: Janine Mendel