NÜRNBERG. (520) Nachdem zwei junge Frauen in der Nacht von Freitag (28.04.2023) auf Samstag (29.04.2023) eines Clubs in der Nürnberger Innenstadt verwiesen worden waren, griffen sie eine Polizeibeamtin an und leisteten anschließend Widerstand. Den Rest der Nacht verbrachten beide in einer Zelle.



Gegen 02:00 Uhr verwies der Türsteher eines Clubs in der Bahnhofstraße die beiden jungen Frauen (20,22) der Diskothek, da es zuvor zu verbalen Streitigkeiten gekommen war.

Vor dem Club setzten die Frauen die verbalen Anfeindungen gegenüber Passanten fort. Auch die hinzugerufene Streifenbesatzung wurde angepöbelt. Im weiteren Verlauf gingen die Frauen mit erhobenen Händen auf eine Polizistin (33) zu und schubsten sie jeweils gegen den Oberkörper. Eine weitere Streifenbesatzung überwältigte die beiden Beschuldigten und legte ihnen Handfesseln an. Hiergegen setzten sich beide zur Wehr in dem sie um sich schlugen und traten.

Die beiden Frauen wurden in Gewahrsam genommen und zur Dienststelle gebracht. Auch während des Transports und später auf dem Weg in die Haftzelle traten die Beschuldigten weiterhin um sich und beleidigten die eingesetzten Beamten.

In der Dienststelle führte ein Arzt eine durch die Staatsanwaltschaft angeordnete Blutentnahme bei den Frauen durch. Bei der Durchsuchung der 22-Jährigen wurde zudem ein angerauchter Joint aufgefunden und sichergestellt.

Im Rahmen der Widerstandshandlungen wurden vier Polizeibeamte leicht verletzt, konnten ihren Dienst jedoch fortsetzen.

Die beiden Beschuldigten müssen sich in einem Ermittlungsverfahren u.a. wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung, Widerstands – und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.



Erstellt durch: Janine Mendel