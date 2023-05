PP SCHWABEN SÜD/WEST. Eine vergleichsweise ruhige „Freinacht“ liegt hinter den Beamtinnen und Beamten des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West. Es kam zu keinen größeren Einsätzen. Die Polizei zieht daher ein positives Fazit.

Lag die Einsatzzahl verbunden mit der Freinacht letztes Jahr noch bei 78, so verzeichneten die Beamten dieses Jahr zwischen 19 Uhr und 07:00 Uhr mit rund 150 Einsätzen etwa doppelt so viele. Die Einsatzanlässe waren aber überwiegend niederschwellig.

So entfielen rund 25 Einsätze beispielsweise auf mitgeteilte Ruhestörungen. Noch in der Nacht wurden elf (Vorjahr: sechs) Sachbeschädigungen bekannt, bei denen nach ersten Schätzungen insgesamt ein Sachschaden von mehr als 5.000 Euro (Vorjahr: rund 3.000) entstand. Erfahrungsgemäß wird allerdings das genaue Ausmaß eventueller Beschädigungen erst im Laufe der nächsten Tage vollständig bekannt, die (Einsatz-)Zahlen können also nur einen Anhalt darstellen.

Insgesamt nahmen die Beamtinnen und Beamten sieben Anzeigen wegen Körperverletzungsdelikten (Vorjahr: vier) auf, erfreulicherweise kam es zu keinen Übergriffen gegen Polizeibeamte (Vorjahr: ein Fall).

Die Bilanz der Polizei ist damit positiv. Trotz im Vergleich zum Vorjahr verdoppelten Einsatzaufkommens wurde bisher wurde kein gröberer Vandalismus gemeldet. Der Dank der Beamtinnen und Beamten richtet sich daher an alle, die in der Nacht zur Brauchtumspflege unterwegs waren und dabei im Einklang mit Recht und Gesetz handelten. (PP Schwaben Süd/West)

