Alkoholisierte Fahrzeugführer festgestellt - Verkehrskontrollen am Bayerischen Untermain

SAILAUF U. HÖSBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Samstagabend hatten Streifen der Polizeiinspektion Aschaffenburg und der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach bei zwei Verkehrskontrollen den richtigen Riecher. Beide Fahrzeugführer waren alkoholisiert mit ihren Fahrzeugen unterwegs.

Mitteilung über Mofafahrer in Sailauf

Ein aufmerksamer Zeuge teilte gegen etwa 20:00 Uhr einen Mofafahrer mit, der ihm in der Eichenberger Straße durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen war. Eine Streife der Aschaffenburger Polizei konnte den Mann stoppen und bereits zu Beginn der Kontrolle Alkoholgeruch feststellen. Ein Alkoholtest brachte einen Wert von rund 2,3 Promille zum Vorschein. Der 31-jährige Fahrer wurde nach einer Blutentnahme entlassen und wird sich nun wegen einer Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

Schlangenlinienfahrer auf A3 festgestellt

Gegen etwas 20:30 Uhr stellte eine Streife der Verkehrspolizei einen Pkw fest, der auf der A3 in Richtung Frankfurt unterwegs war. Der Fahrer konnte hierbei kaum seine Spur halten und blinkte und bremste ohne erkennbaren Grund. Nachdem er den Anhaltesignalen der Streife zunächst kaum Folge leistete, konnte er schließlich an der Anschlussstelle Goldbach einer Kontrolle unterzogen werden. Auch in diesem Fall stellte die Streife Alkoholgeruch fest, ein Alkoholtest ergab rund 1,4 Promille. Auch den 55-Jährigen erwartet ein Ermittlungsverfahren.

Weiterhin gezielte Verkehrskontrollen in ganz Unterfranken

Wie die Verkehrsbilanz der unterfränkischen Polizei aus dem Jahr 2022 zeigt, stieg die Zahl der Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss um mehr als ein Drittel auf 486 (2021: 360). Bei den Unfällen unter berauschenden Mitteln oder Medikamenten stieg die Zahl sogar um 42 Prozent auf 111 (2021: 78). Für beide Unfallarten stellt dies ein Höchststand in den letzten 10 Jahren dar. Besonders häufig sind Pkw-Fahrende und Radfahrende an Alkoholunfällen beteiligt. Jeder 5. getötete Verkehrsteilnehmer kam bei einem Unfall unter Alkoholeinfluss ums Leben.

„Dass jeder 5. Unfalltote starb, weil ein Verkehrsteilnehmer alkoholisiert war, ist für mich persönlich vollkommen inakzeptabel und ist ein Warnzeichen. Wir werden unsere Anstrengungen im Bereich der Präventionsarbeit, aber auch die Kontrolltätigkeiten weiter intensivieren, um diese verantwortungslosen Fahrer aus dem Verkehr zu ziehen.“ (Polizeipräsident Detlev Tolle)

Die unterfränkische Polizei wird ihre Anstrengungen im Bereich der Präventionsarbeit, aber auch die Kontrolltätigkeiten weiter intensivieren, um entsprechende Fahrzeugführer aus dem Verkehr zu ziehen.

Verkehrskontrolle von zwei Kleinkrafträdern - Beide Fahrer ohne Führerschein - Weitere Straftaten

ERLENBACH A. MAIN, LKR. MILTENBERG. Die Kontrolle von zwei Kleinkrafträdern durch die Obernburger Polizei am Samstagabend brachte eine Vielzahl von Straftaten zum Vorschein. Die beiden Fahrer im Alter von 16 und 20 Jahren erwartet nun ein Ermittlungsverfahren.

Die beiden jungen Männer gerieten am Samstag gegen 21:15 Uhr "Am Viktoriaheim" ins Visier der Streife der Polizeiinspektion Obernburg. Bei der Kontrolle des 20-Jährigen, der mit einem Kleinkraftrad der Marke Sym unterwegs war, fiel direkt auf, dass an diesem ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2020 angebracht war. Zudem war der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Der 16-Jährige, der mit einem Kleinkraftrad der Marke Yamaha unterwegs war, räumte auf Nachfrage ein, dass er sein Fahrzeug technisch manipuliert hat. Hierdurch erreiche dieses eine nicht zulässige Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h. Das Kleinkraftrad wurde noch vor Ort sichergestellt.

Gegen die beiden Männer wird nun auf Grund eines Vergehens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Zudem müssen sie sich wegen dem abgelaufenen Kennzeichen (20-Jähriger) und den technischen Veränderungen (16-Jähriger) verantworten.

Schlägerei vor Kneipe – Zwei Personen leicht verletzt – Zeugen gesucht

HAIBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Nacht zum 01. Mai ist es vor einer Bar zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen gekommen. Die Täter konnten unerkannt flüchten. Die Polizei Aschaffenburg hofft auf Zeugenhinweise.

Gegen etwa 02:00 Uhr kam es vor der Kneipe in der Freiheitstraße zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung in dessen Verlauf zwei Männer im Alter von 22 und 21 Jahren aus einer fünfköpfigen Gruppe heraus körperlich angegangen worden sind. Sie wurden mit einer Glasflasche beworfen und in der Folge mehrfach geschlagen. Im Anschluss flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Eine detaillierte Personenbeschreibung liegt nicht vor. Eine Fahndung mehrerer Streifen der Aschaffenburger Polizei verlief ergebnislos.

Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährlicher Körperverletzung und hofft auf Hinweise von Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-2230 zu melden.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Freitag, zwischen 10:00 Uhr und 11:00 Uhr, wurde auf dem KAUFLAND-Parkplatz in der Würzburger Straße ein geparkter roter Mazda beschädigt.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Zwischen Sonntag, 23. April, und Samstag, 29. April wurde in der Medicusstraße ein geparkter VW angefahren und im Bereich der Front beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

KARLSTEIN A. MAIN, OT DETTINGEN A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Mittwoch und Freitag wurde aus einem in der Eichendorffstraße geparkten Skoda ein Laptop entwendet.

ALZENAU, OT HÖRSTEIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Freitag, 19:30 Uhr, und Samstag, 07:20 Uhr, wurden an einem Mazda "Im Setzling" zwei Reifen mutwillig beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

OBERNBURG A. MAIN, LKR. MILTENBERG. Am Freitag, zwischen 08:00 Uhr und 08:30 Uhr, wurde auf einem Supermarktparkplatz "Im Weidig" ein geparkter Kia beschädigt.

NIEDERNBERG, LKR. MILTENBERG. Zwischen Freitag, 20:30 Uhr, und Samstag, 16:45 Uhr, wurde ein in der "Hintermauer" geparkter Passat angefahren.

ESCHAU, OT HOBBACH, LKR. MILTENBERG. Zwischen Freitag, 18:00 Uhr, und Samstag, 11:00 Uhr, wurde ein in der Theodor-Herrmann-Straße geparkter VW angefahren.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.