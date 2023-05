TITTMONING, LKR. TRAUNSTEIN. Am Sonntagabend, den 30. April 2023, wurde um kurz vor 23.00 Uhr ein Brand eines Wohnhauses in der Blumenstraße gemeldet. Bei dem Brand erlitten insgesamt zwei Personen leichte Verletzungen. Der Sachschaden dürfte sich laut ersten Schätzungen mindestens im hohen sechsstelligen Bereich bewegen. Die Kripo Traunstein hat die Ermittlungen übernommen.

Über den Notruf der Integrierten Leitstelle wurde am Sonntag, den 30. April 2023, um kurz vor 23.00 Uhr, ein Brand eines Wohnanwesens in der Blumenstraße in Tittmoning mitgeteilt.

Durch die alarmierten regionalen Feuerwehren konnte der Brand relativ rasch unter Kontrolle gebracht werden. Das Feuer beschädigte auch eine angrenzende Garage sowie ein Nachbargebäude. Die Löscharbeiten zogen sich über mehrere Stunden bis tief in die Nacht hinein.

Alle Bewohner konnten rechtzeitig die betroffenen Häuser verlassen. Zwei Bewohner erlitten leichte Verletzungen und wurden vom ebenfalls alarmierten Rettungsdienst noch vor Ort medizinisch versorgt.

Der bei dem Brand entstandene Sachschaden wird sich ersten Schätzungen zu Folge mindestens im hohen sechsstelligen Bereich bewegen.

Der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein übernahm unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein die ersten Ermittlungen vor Ort. Die genauen Umstände beziehungsweise Details zur möglichen Brandursache sind zum jetzigen Zeitpunkt jedoch noch unklar und dementsprechend Gegenstand der kriminalpolizeilichen Untersuchungen.