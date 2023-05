PASSAU. In der "Freinacht" am Sonntag, 30.04.2023, gegen 23:05 Uhr wurde eine 49-jährige US-Amerikanerin von einem bislang unbekannten Täter körperlich attackiert und ihrer persönlichen Gegenstände beraubt.

Die Touristin befand sich zur Tatzeit auf dem Nachhauseweg von der Maidult in Passau in ihr Hotel, als sie in der Neuburger Straße im Bereich des Audizentrums vom späteren Täter aus einer vierköpfigen Personengruppe heraus angesprochen wurde. Nachdem sie die Ansprache ignoriert hatte, schlug ihr der junge Mann unvermittelt ins Gesicht, entriss ihr die mitgeführte Umhängetasche, in der sich neben ihrem Smartphone der Marke Apple noch Kreditkarten und persönliche Dokumente befanden und flüchtete in Begleitung der kleinen Personengruppe in Richtung der Innenstadt.

Nachdem die Geschädigte über Passanten eine Verständigung der Polizei veranlasst hatte, wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen initiiert, die bislang ohne Erfolg blieben.

Bei der Tat zog sich die Touristin leichte Verletzungen zu, die im Nachgang ambulant versorgt wurden. Der gesamte Beuteschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag geschätzt.

Zeugen der Tat oder Hinweise auf die Tatverdächtigen sind an die Kriminalpolizeiinspektion Passau erbeten. Der Täter wird wie folgt beschrieben: auffallend klein mit ca. 160 cm, ca. 25 Jahre, südländische Erscheinung mit schwarzen Haaren und Dreitagebart, sprach Deutsch mit ausländischem Akzent, befand sich in Begleitung von drei jungen Männern.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Einsatzzentrale, Fischer, EPHK, Tel.: 09421/868-1410

Veröffentlicht am 01.05.2023, 07:45 Uhr.