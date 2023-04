AIGLSBACH, LKR. KELHEIM. Am Samstag (29.04.2023) gegen 22.30 Uhr geriet in Aigslbach eine landwirtschaftliche Halle in Brand. Derzeit wird die Höhe des Sachschadens auf ca. 150.000 Euro geschätzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen geht man bei der Brandursache von technischem Defekt aus. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich mehrere landwirtschaftliche Geräte in der Halle. Weiterhin wurde eine Photovoltaikanlage auf dem Dach der Halle in Mitleidenschaft gezogen.

Es kam zu keinem Personenschaden, ebenso wurde keine Tiere verletzt oder getötet.

Die weitere Sachbearbeitung erfolgt durch die Kriminalpolizeiinspektion Landshut.

Veröffentlicht am 30.04.2020 um 10.05 Uhr