BAD BIRNBACH/LKR. ROTTAL-INN: Motorradfahrer nach Zusammenstoß mit Lkw schwerst verletzt

Am 28.04.2023 überquerte gegen 12.10 Uhr ein 42-Jähriger aus Birnbach mit seinem Lkw die B388 bei Lengham. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 49-Jährigen aus dem Landskreis Neuburg-Schrobenhausen, welcher mit seinem Motorrad in Richtung Passau unterwegs war. Durch den Zusammenprall wurde der Motorradfahrer schwerst verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Klinikum geflogen werden. Am Motorrad sowie am Lkw enstand ein Gesamtschaden von ca. 15000.- €. Der Verkehr auf der Bundesstraße war für ca. 4 Stunden beeinträchtigt. An der Unfallstelle waren die Feuerwehren Bad Birnbach und Untertattenbach mit ca. 20 Mann im Einsatz.

Medienkontakt: Polizeiinpektion Pfarrkirchen, Tel. 08561/9604-0

Veröffentlicht: 29.04.2023, 17.37 Uhr