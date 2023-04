BAMBERG. In der Nacht auf Samstag versuchten zwei unbekannte Männer einen hochwertigen Audi im Stadtteil Wildensorg zu stehlen. Ein Zeuge schritt ein und verhinderte den Diebstahl. Die Kriminalpolizei Bamberg bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Gegen 0.30 Uhr bemerkte der 50-Jährige in der Straße „Schlagfeldweg“ zwei verdächtige, dunkel gekleidete Männer, die sich an einem Audi, SQ7, zu schaffen machten. Daraufhin ging der Mann auf die Täter zu, woraufhin diese in ihren dunkelblauen Alfa Romeo, Giulia, mit den Kennzeichen „BA-HZ82“, stiegen. Wie sich im Nachhinein herausstellte, hatten die beiden Männer die Kennzeichen zuvor in der Giselastraße von einem Opel Astra entwendet. Als sich der Zeuge den Tätern in den Weg stellte, fuhren sie los und verletzten den Mann leicht am Fuß. Daraufhin schlug der Zeuge mit einem Baseballschläger gegen die Windschutzscheibe, so dass diese beschädigt wurde. Anschließend flüchteten die jungen Männer mit dem Alfa Romeo. Der 50-Jährige verständigte über Notruf die Polizei.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte eine Polizeisteife das Fluchtfahrzeug in Stegaurach sichten und die Verfolgung aufnehmen. Als die Autodiebe die Beamten bemerkten, rasten sie mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Hartlanden davon. In Grasmannsdorf verschwanden sie aus dem Sichtfeld. Alle Suchmaßnahmen nach dem Fluchtfahrzeug verliefen negativ.

Die beiden Männer sollen etwa 20 Jahre alt, circa 175 Zentimeter groß und schlank gewesen sein. Zudem trugen sie schwarze Kapuzenpullover.

Die Kripobeamten fragen:

Wer hat im Zeitraum von Freitag, 20 Uhr, bis Samstag, 0.30 Uhr, verdächtige Beobachtungen im Babenberger Viertel gemacht oder konnte womöglich den Diebstahl der Kennzeichen "BA-HZ82" in der Giselastraße beobachten?

Wer hat in der Nacht auf Samstag, gegen 0.30 Uhr, die unbekannten Männer in der Straße „Schlagfeldweg“ oder in der näheren Umgebung beobachten können?

Wer kann Angaben zur Flucht der beiden Männer im Alfa Romeo machen?

Wer kann Angaben zum einem Alfa Romeo, Giulia, mit beschädigter Windschutzscheibe machen?

Zeugen werden gebeten, sich mit der Kripo Bamberg unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 in Verbindung zu setzen.