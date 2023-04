HAIBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. In der örtlichen Grundschule ist es am Freitagnachmittag während eines Schwimmkurses zu einem Badeunfall gekommen. Ein 5-jähriger Junge musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Aschaffenburger Polizei ermittelt zu den Umständen des Unfalls.

Gegen etwa 14:00 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst die Mitteilung über den Badeunfall in der Grundschule in der Ringwallstraße ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen geriet der 5-Jährige aus noch ungeklärter Ursache während des Schwimmkurses unter Wasser und wurde durch Zeugen aus dem Schwimmbecken geholt. Nach einer Erstbehandlung durch einen Notarzt musste der Junge mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Die Aschaffenburger Polizei hat noch vor Ort ihre Ermittlungen zu den genauen Umständen des Unfalls aufgenommen. Diese sind aktuell noch völlig unklar.