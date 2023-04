ANGER, LKR. BERCHTESGADENER LAND. Am Dienstag, 25. April 2023, kontrollierten bayerische Schleierfahnder der Grenzpolizei Piding einen Mercedes mit montenegrinischer Zulassung und fanden bei der Durchsuchung des Pkw knapp 800 Gramm Kokain in einem Schmuggelversteck. Die beiden Pkw-Insassen sitzen mittlerweile in Untersuchungshaft.

Am Dienstag (25.04.2023) entschieden sich Schleierfahnder der Grenzpolizeiinspektion Piding gegen 04.00 Uhr frühmorgens zur Kontrolle eines Pkw mit montenegrinischer Zulassung. Auf der BAB 8 in Fahrtrichtung Österreich bei Anger wurde der Mercedes mit den beiden Fahrzeuginsassen angehalten. Die beiden Männer, beides montenegrinische Staatsangehörige und 45 und 43 Jahre alt, händigten ihre Ausweisdokumente aus. Bei der Durchsuchung des Wagens fielen den erfahrenen Schleierfahndern Unregelmäßigkeiten im Bereich der Armaturen auf, weshalb sie sich zu einer genaueren Kontrolle des Fahrzeugs bei der Dienststelle entschlossen. Hier stießen sie dann bei der sogenannten „Feindurchsuchung“ auf ein Schmuggelversteck, in dem sich mehrere Pakete befanden. Ein Schnelltest ergab, dass es sich dabei um Kokain handelte. Die beiden Männer wurden festgenommen.

Das Fachkommissariat für Rauschgiftdelikte der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein übernahm unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein die weiteren Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaft stellte aufgrund des Sachverhalts Haftanträge gegen beide Tatverdächtige. Die beiden 45 und 43 Jahre alten Männer wurden noch am selben Tag dem zuständigen Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt. Es wurden Haftbefehle gegen die Tatverdächtigen erlassen, beide kamen im Anschluss unmittelbar in Justizvollzugsanstalten in Untersuchungshaft.