WÖRTH A.D. DONAU, LKRS. REGENSBURG. Polizeipräsident Norbert Zink verabschiedete am Freitag, den 28. April 2023, den Leiter der Polizeiinspektion Wörth a.d. Donau, Ersten Polizeihauptkommissar Maximilian Schwarz in den Ruhestand und führte Polizeihauptkommissar Matthias Löffler als neuen Dienststellenleiter in sein Amt ein.

Am 28.04.2023 hatte das Polizeipräsidium Oberpfalz zum Amtswechsel des Dienststellenleiters der Polizeiinspektion Wörth in den Bürgersaal der Gemeinde Wörth a.d. Donau geladen. Vor etwa 55 teilnehmenden Gästen aus Politik, Justiz, verschiedenen Behörden und Organisationen sowie den Leitern der umliegenden Polizeidienststellen verabschiedete der Oberpfälzer Polizeipräsident Norbert Zink bei diesem Festakt den scheidenden Dienststellenleiter, Ersten Polizeihauptkommissar Maximilian Schwarz, der die Dienststelle seit 01.09.2019 leitete.

In seiner Festrede stellte Polizeipräsident Norbert Zink die gute Sicherheitslage dar. Die Polizeiinspektion Wörth ist auf einer Fläche von 342 qkm für die Sicherheit von rund 26.000 Bürgerinnen und Bürger zuständig. In diesem Zusammenhang dankte er allen Beschäftigten der Dienststelle für ihre engagierte und gute Arbeit im zurückliegenden Zeitraum.

In seiner Ansprache ließ Polizeipräsident Norbert Zink die über dreieinhalbjährige Dienstzeit von Ersten Polizeihauptkommissar Maximilian Schwarz Revue passieren und dankte ihm für die erfolgreiche Leitung der Polizeiinspektion Wörth. Für den beginnenden Ruhestand wünschte er ihm eine sorgenfreie Zeit, Gesundheit, Glück und Zufriedenheit. Aufgrund der zahlreichen Hobbys und anstehender Aufgaben war sich Zink sicher, dass es ihm „in seiner Pension nicht langweilig werden wird“.

Ab 01.05.2023 übernimmt Polizeihauptkommissar Matthias Löffler die Leitung der Polizeiinspektion. Der 30-Jährige wird die Dienststelle im Rahmen eines Personalauswahl- und - entwicklungsverfahrens für künftige Führungskräfte voraussichtlich ein halbes Jahr leiten. Mit der Führungsbewährung wartet auf Löffler nun die anspruchsvollste, aber auch lehrreichste Station. Zink war sich jedoch sicher: „Mit dem in den Förderphasen erworbenen umfangreichen polizeilichen Wissen ist PHK Löffler für diese Station bestens gewappnet“ so Polizeipräsident Zink.

Werdegang Maximilian Schwarz

Schwarz ist 60 Jahre alt und gebürtiger Regensburger.

Mit 17 Jahren schnupperte er als Praktikant bei der damaligen PI Regensburg 2 Polizeiluft. Im Oktober 1979 wurde er in Eichstätt im mittleren Dienst, heute 2. Qualifikationsebene eingestellt. Nach erfolgreichem Abschluss leistete er bis 1988 bei verschiedenen Dienststellen in der Landeshauptstadt München Dienst; u.a. war er bei der „Wiesnwache“ eingesetzt.

Im September 1988 gelang Schwarz der Sprung in seine Oberpfälzer Heimat er und wurde zunächst zur Verkehrspolizeiinspektion Regensburg versetzt. Mitte 1992 hängte er dann die Uniform an den Nagel und wechselte für acht Jahre zur Zivilen Einsatzgruppe Regensburg. Von 1998 – 2000 studierte Schwarz an der Fachhochschule für Verwaltung und Recht, heute Hochschule für den öffentlichen Dienst - Fachbereich Polizei, in Sulzbach-Rosenberg. Als frischgebackener Polizeikommissar ging es anschließend zu verschiedenen Kommissariaten der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg. Es folgte eine 14-monatige Abordnungszeit zur damaligen Dienststelle für Organisierte Kriminalität im damaligen Polizeipräsidium Niederbayern/Oberpfalz. 2009 schließlich wechselte Schwarz erneut zur Zivilen Einsatzgruppe, wo er fünf Jahre lang die leitende Funktion und zudem die stellvertretende Leitung der Operativen Ergänzungsdienste Regensburg innehatte. 2014 bis 2017 führte sein Weg abermals zur KPI Regensburg, wo er die stellvertretende Leitung des Kommissariats Fahndung übernahm. Die daraufhin folgende Führungskräfteauswahl absolvierte Maximilian Schwarz erfolgreich, so dass er seit dem 01.12.2017 der Leiter der Verfügungsgruppe der PI Neutraubling und damit zugleich stellvertretender Dienststellenleiter war. Am 01.09.2019 wurde er zum Leiter der Polizeiinspektion Wörth a.d. Donau bestellt.

Werdegang Matthias Löffler

Löffler ist 30 Jahre alt und gebürtiger Niederbayer.

Am 01.09.2011 startete Polizeihauptkommissar Matthias Löffler seine Karriere bei der bayerischen Polizei mit der Einstellung im mittleren Polizeivollzugsdienst, heute 2. Qualifikationsebene, im 27. Ausbildungsseminar in Sulzbach-Rosenberg. Nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung wurde er als Polizeimeister zur Polizeiinspektion Landshut versetzt. Im September 2014 kündigte Löffler, um direkt in die 3. Qualifikationsebene bei der bayerischen Polizei umzusteigen. In der Folgezeit studierte er an der Hochschule für den öffentlichen Dienst - Fachbereich Polizei in Fürstenfeldbruck. Nach sehr erfolgreichem Abschluss des Studiums folgte eine zweijährige Verwendung als stellvertretender Dienstgruppenleiter bei der Polizeiinspektion Straubing. Anschließend folgte eine Versetzung zur PI Regensburg Nord, wo er zuerst als stellv. Dienstgruppenleiter und anschließend als Ermittlungsgruppenleiter eingesetzt war.

Daran schlossen sich verschiedene Stationen im Rahmen des Personalauswahl- und entwicklungsverfahrens mit dem Ziel eines möglichen Aufstiegs in die vierte Qualifikationsebene, den früheren höheren Dienst, an. In diesem Zusammenhang leistete Löffler bei der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg, dem Polizeipräsidium Oberpfalz Sachgebiet E 3 - Kriminalitätsbekämpfung und bei der PI Neumarkt in der Oberpfalz als Dienstgruppenleiter Dienst. Seit 01.11.2022 ist Löffler wieder zur Kriminalpolizeiinspektion Regensburg abgeordnet.