BAYREUTH. Glücklicherweise weitgehend glimpflich endete am Freitagmorgen der Zusammenstoß zwischen einem Laster und einem Radfahrer auf dem Hohenzollernring. Beinahe wäre der „Tote Winkel“ dem Radler zum Verhängnis geworden.

Gegen 8 Uhr fuhr ein 57-jähriger Mann mit seinem schweren Kipper auf der Kulmbacher Straße stadteinwärts, wo er an der Kreuzung zum Hohenzollernring an der roten Ampel warten musste. Zur gleichen Zeit war ein 71-jähriger Bayreuther mit seinem Fahrrad in gleicher Richtung unterwegs. Als für den Brummifahrer die Ampel „grün“ zeigte, wollte er nach rechts abbiegen. Hierbei erkannte er jedoch nicht, dass sich der Senior mit seinem Rad rechts neben ihm auf dem Gehweg befand und eigentlich geradeaus den Hohenzollernring überqueren wollte. Im letzten Moment erkannte der Radler, dass er vom Lastwagenfahrer offenbar nicht gesehen wurde und sprang von seinem Drahtesel ab, bevor dieser buchstäblich „unter die Räder kam“. Vermutlich nur durch diesen rettenden Sprung konnte der 71-jährige schwerste Verletzungen oder gar Schlimmeres vermeiden, er musste dennoch zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus. Sein Fahrrad wurde unterdessen erheblich demoliert.

In diesem Zusammenhang warnt die Bayreuther Polizei eindringlich vor den Gefahren des „Toten Winkels“. Insbesondere Radfahrer und Fußgänger geraten immer wieder in gefährliche Situationen, wenn sie sich auf der Straße seitlich von Lastwagen oder Omnibussen aufhalten. Die Fahrer dieser großen Fahrzeuge können trotz zahlreicher Spiegel schlichtweg nicht alle Bereiche um sich herum überblicken. Deshalb gilt: