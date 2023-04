Motorradfahrer übersieht entgegenkommenden Pkw - 23-Jähriger schwer verletzt

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße AB 25 hat ein Motorradfahrer schwere Verletzungen erlitten und musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Die Kreisstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme vollgesperrt werden.

Der 23-Jährige war mit seinem Motorrad gegen 18:00 auf der Kreisstraße unterwegs und wollte einen vor ihm fahrenden Pkw überholen. Er übersah hierbei jedoch einen entgegenkommenden Mini Cooper einer 37-Jährigen, streifte diesen und stürzte in der Folge zu Boden.

Der junge Mann blieb schwer verletzt am Boden liegen und musste nach einer Erstbehandlung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus geflogen werden. An den beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Die Kreisstraße war während der Unfallaufnahme der Polizei Alzenau zwischen der Anschlussstelle Alzenau Mitte und dem Kreisverkehr an der Seestraße gesperrt. Die Beamten wurden hierbei durch die örtliche Feuerwehr unterstützt.

34-Jähriger entzieht sich mit hoher Geschwindigkeit Verkehrskontrolle - Ermittlungen wegen Verbotenem Kraftfahrzeugrennen

ROTHENBUCH, LKR. ASCHAFFENBURG. Ein 34-Jähriger entzog sich am Donnerstagabend mit hoher Geschwindigkeit einer geplanten Kontrolle der Aschaffenburger Polizei. Der Grund für sein Verhalten war schnell klar.

Eine Streife der Polizeiinspektion Aschaffenburg wollte den zunächst unbekannten Motorradfahrer auf der Kreisstraße AB 5 zwischen Weibersbrunn und Rothenbuch kontrollieren. Der Mann ignorierte jedoch die Anhaltesignale der Beamten, beschleunigte sein Motorrad und überholte drei Pkw. Er flüchtete mit hoher Geschwindigkeit vor dem Streifwagen und geriet schließlich außer Sichtweite.

Eine Streife der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach konnte den Mann kurze Zeit später am Rothenbucher Forst feststellen und schließlich einer Kontrolle unterziehen. Der 34-Jährige gab hierbei den Grund für sein Verhalten an - die Außenspiegel an seinem Fahrzeug wären nicht eingetragen und hätten keine allgemeine Betriebserlaubnis.

Den 34-Jährigen erwartet nun neben der begangenen Verkehrsordnungswidrigkeiten auf Grund seines Verhaltens ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen eines Verbotenen Kraftfahrzeugrennens. Andere Verkehrsteilnehmer wurden dem Sachstand nach durch sein rücksichtsloses und nicht nachvollziehbares Verhalten glücklicherweise nicht gefährdet.

Schlangenlinienfahrer auf A3 gemeldet - 26-Jährige unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein unterwegs

BESSENBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Nach einer Mitteilung über einen Pkw, der in Schlangenlinien auf der Autobahn in Richtung Frankfurt unterwegs war. Eine Streife der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach konnte das Fahrzeug stoppen. Die Fahrerin erwartet nun ein Ermittlungsverfahren.

Die Mitteilung über den Pkw der Frau ging gegen 20:50 Uhr von der A3 in Richtung Frankfurt ein. Diese fiel mehreren Verkehrsteilnehmern auf, da sie mit ihrem Smart immer wieder zum Teil auf die nächstgelegene Fahrspur geriet. Eine Streife der Verkehrspolizei konnte das Fahrzeug schließlich an der Rastanlage Weiskirchen einer Kontrolle unterziehen.

Bereits zu Beginn der Kontrolle konnten bei der 26-jährigen Fahrerin drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Zudem wies die Frau sich mit einer gefälschten Fahrerlaubnis aus.

Nach einer Blutentnahme und wurde die Frau nach Abschluss aller Maßnahmen von der Dienststelle aus wieder entlassen. Sie wird sich nun wegen einer Trunkenheit im Verkehr, dem Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie einer Urkundenfälschung verantworten müssen. Da sie über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, müsste sie zudem eine Sicherheitsleistung zahlen.

Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrrad - Radfahrer von Unfallstelle geflüchtet

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Nachdem eine Pkw-Fahrerin am Donnerstag an einer Grundstücksausfahrt einen Fahrradfahrer erfasst hatte, stürzte dieser zu Boden. Im Anschluss entfernte der Mann sich von der Unfallstelle. Die Polizei hofft nun auf Hinweise von Zeugen.

Die 66-Jährige fuhr gegen 14:30 Uhr von einem Grundstück in die Elisenstraße ein und übersah hierbei einen Fahrradfahrer. In der Folge erfasste sie das Fahrrad des Mannes mit ihrem Pkw. Dieser stürzte zu Boden, beschwerte sich kurz bei der Frau und setzte seine Fahrt, auch wenn er dem Sachstand nach nicht die Unfallursache zu verantworten hatte fort, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern.

Er kann wie folgt beschrieben werden:

40-50 Jahre

Brillenträger

schlank

trug einen Fahrradhelm

blaue Kleidung

Der Fahrradfahrer selbst und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-2230 bei der Aschaffenburger Polizei zu melden.

Hund ausgesetzt - Besitzer gesucht

KLEINOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Nacht zum Freitag stellten Anwohner in der Scheblerstraße einen Hund fest, der mit einer Leine an einem Baum festgebunden war und offensichtlich ausgesetzt worden ist. Die weiß-braune Mischlingshündin befindet sich mittlerweile im Tierheim Aschaffenburg.