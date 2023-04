KEMNATH. LKR. TIRSCHENREUTH. In der Nacht von Mittwoch, 26. April 2023, auf Donnerstag, 27. April 2023, kam es in Kemnath zu zwei Autodiebstählen mit Keyless-Go-System. In einem Fall konnte ein Täter festgenommen werden. Die Kriminalpolizei Weiden i. d. OPf. ermittelt und prüft mögliche Tatzusammenhänge.

Am Donnerstag, 27. April 2023, gegen 02:00 Uhr, entwendete ein Autodieb einen hochwertigen Audi in Kemnath. Das Fahrzeug war neben dem Wohnanwesen des Autoinhabers abgestellt. Dem 50-jährigen Tatverdächtigen öffnete das Auto gewaltfrei über das Keyless-Go-System und weg fuhr weg. Da der Autobesitzer den Diebstahl sofort bemerkte, konnte er schnell die Polizei informieren. Im Rahmen der sofort eingeleiteten umfangreichen Fahndungsmaßnahmen mit dem Polizeihubschrauber und mehreren Streifen konnte das Auto circa eine halbe Stunde später in Tirschenreuth angehalten und der Fahrer festgenommen werden.

Der 50-jährige Tatverdächtige wurde am 28. April 2023 auf Antrag der Staatsanwaltschaft Weiden i. d. OPf. einem Richter vorgeführt, der Untersuchungshaftbefehl erließ. Mittlerweile befindet sich der Verdächtige in einer Justizvollzuganstalt.

In Kemnath kam es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zu einem weiteren Diebstahl eines Autos mit Keyless-Go-System. Bislang unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum von 20:00 Uhr bis 06:00 Uhr einen Audi in Kemnath in der Vehstraße. Der Autobesitzer stellte den Diebstahl in der Früh fest und brauchte den Fall zur Anzeige.

Die Kriminalpolizei Weiden i. d. OPf. hat die Ermittlungen in beiden Fällen übernommen und prüft mögliche Tatzusammenhänge. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer der Kriminalpolizei Weiden i. d. OPf. 0961/401-222 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.