GERETSRIED, LKR. BAD TÖLZ-WOLFRATSHAUSEN. Im Rahmen eines Festaktes verabschiedete Polizeipräsident Manfred Hauser am Freitag, 28. April 2023, den langjährigen Leiter der Geretsrieder Polizeiinspektion, Ersten Polizeihauptkommissar Franz Schöttl, in seinen Ruhestand. Gleichzeitig führte er seinen Nachfolger, Polizeihauptkommissar Emanuel Luferseder, in sein neues Amt ein.

Die Feuerwache 1 der Freiwilligen Feuerwehr Geretsried war der Veranstaltungsort für die feierliche Übergabe der Amtsgeschäfte. Unter den zahlreichen Gästen fanden sich Vertreter aus Reihen der Politik, der Justiz, benachbarter Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben, Rettungs- und Hilfsdiensten sowie natürlich aus Reihen der Polizei.

Nach der Begrüßung durch den derzeitigen stellvertretenden Leiter der Dienststelle, Kriminalhauptkommissar Tobias Neubauer, übergab dieser das Wort an Manfred Hauser.

In seiner Festrede dankte der Polizeipräsident zunächst dem jungen Kriminalhauptkommissar, der im Rahmen seiner Führungsbewährung für den Aufstieg in die 4. Qualifikationsebene (vormals Höherer Dienst), seit dem 1. Oktober des vergangenen Jahres die stellvertretende Leitung der Dienststelle innehatte. Er verbleibt noch bis Ende September in Geretsried, nimmt im Juli am Assessment-Center für die Zulassung zur Ausbildungsqualifizierung teil und wird voraussichtlich zum 1. Oktober sein Studium an der Deutschen Hochschule der Polizei in Hiltrup Münster beginnen. Manfred Hauser wünschte ihm für seinen weiteren dienstlichen wie privaten Lebensweg alles Gute und viel Erfolg.

Anschließend widmete sich der Polizeipräsident der Hauptperson des Tages. Nach mehr als 40 Dienstjahren bei der Bayerischen Polizei und knapp fünf Jahren an der Spitze der Geretsrieder Polizeiinspektion, tritt Erster Polizeihauptkommissar Franz Schöttl zum 1. Mai in den Ruhestand ein. „Sie sind ein Vollblutpolizist und haben im Laufe Ihrer dienstlichen Karriere die verschiedensten Bereiche der Polizeiarbeit kennengelernt und mitgestaltet“, stellte Manfred Hauser in seiner Rede fest und ging im Anschluss auf die verschiedenen dienstlichen Stationen des verheirateten und zweifachen Familienvaters aus Lenggries im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen ein.

Hierbei spielte die Geretsrieder Polizeiinspektion eine Hauptrolle, denn Franz Schöttl begann seine polizeiliche Laufbahn in Geretsried und beendet sie nun auch dort, wenngleich in einer anderen dienstlichen Position.

Der Polizeipräsident dankte dem 61-Jährigen für seinen Dienst bei der Bayerischen Polizei und wünschte ihm für seinen bevorstehenden Ruhestand vor allem Gesundheit, Zufriedenheit und Glück.

Der Nachfolger von Franz Schöttl ist in Geretsried kein Unbekannter. Polizeihauptkommissar Emanuel Luferseder begann, wie auch Franz Schöttl, seine dienstliche Laufbahn als Wach- und Streifenbeamter in Geretsried.

Emanuel Luferseder gehört seit 1997 der Bayerischen Polizei an und durchlief im Laufe der Zeit mehrere Funktionen sowohl im Wach- und Streifendienst, als auch in Führungsfunktionen bei verschiedenen Dienststellen. Im Oktober 2016 wurde er zum stellvertretenden Leiter der Polizeiinspektion Geretsried bestellt und legte bereits zu diesem Zeitpunkt den Grundstein für seine weitere Zukunft.

Zuletzt war er beim G7-Gipfel in Garmisch-Partenkirchen im dortigen Führungsstab eingesetzt, leistete im Rahmen der Geschäftsaushilfe bei der Polizeiinspektion Weilheim i. OB Unterstützung als stellvertretender Dienststellenleiter und verrichtete Dienst im Sachgebiet E2 „Ordnungs- und Schutzaufgaben – Verkehrsangelegenheiten“ in der Dienststelle des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd in Rosenheim.

Nun, zum 1. Mai schließt sich für den 44-Jährigen der Kreis und er kehrt als Chef zur Polizeiinspektion Geretsried zurück. „Mit Ihnen übernimmt unser Wunschkandidat die Geretsrieder Polizeiinspektion“ wandte sich Manfred Hauser an den verheirateten und dreifachen Familienvater. Er attestierte ihm hohes Engagement und Professionalität, gepaart mit einer ausgeprägten zwischenmenschlichen Kompetenz. Dies ergibt beste Voraussetzungen für die Führung der Dienststelle.

Der Polizeipräsident gratulierte ihm und wünschte ihm für seine neue dienstliche Tätigkeit alles Gute.

Auch der Landrat des Landkreises Bad Tölz-Wolfratshausen, Herr Josef Niedermaier, die zweite Bürgermeisterin der Stadt Geretsried, Frau Sonja Frank und die Personalratsvorsitzende des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd, Frau Birgit Manghofer schlossen sich in Ihren Grußworten den Glückwünschen an.

Umrahmt wurde der Festakt durch die Dietramszeller Blasmusik.