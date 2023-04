687. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorrad; eine Person verletzt – Hasenbergl

Am Donnerstag, 27.04.2023, gegen 18:00 Uhr, fuhr ein 37-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Pkw Daimler auf der Aschenbrennerstraße in Richtung der Schleißheimer Straße. In der Kreuzung mit der Stösserstraße wollte er nach links abbiegen und weiter in Richtung Heinrich-Braun-Weg fahren.

Eine 23-Jährige mit Wohnsitz in München fuhr zur selben Zeit mit einem Motorrad Honda ebenfalls auf der Aschenbrennerstraße Richtung Schleißheimer Straße. Sie befand sich direkt hinter dem 37-jährigen Pkw-Fahrer.

Als der 37-Jährige nach links abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Motorrad. Hierbei wurde die 23-Jährige leicht verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand jeweils ein erheblicher Sachschaden.

Während der Unfallaufnahme kam es zu keinen Verkehrsbehinderungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

688. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrrad; eine Person schwer verletzt – Kirchheim

Am Donnerstag, 27.04.2023, gegen 15:50 Uhr, fuhr eine 72-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Fahrrad auf dem baulich getrennten Geh- und Radweg des Heimstettener Moosweges von Heimstetten kommend in Richtung Münchner Straße. Ein 72-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München fuhr mit seinem Pkw Toyota ebenfalls auf dem Heimstettener Moosweg in gleicher Richtung.

Als der gemeinsame Geh- und Radweg endete, wollte die 72-Jährige mit ihrem Fahrrad auf die Fahrbahn einfahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen der 72-jährigen Radfahrerin und dem 72-jährigen Pkw-Fahrer. Die 72-Jährige wurde schwer verletzt. Sie wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Sowohl am Fahrrad, als auch am Pkw entstand jeweils ein erheblicher Sachschaden.

Während der Unfallaufnahme kam es zu keinen Verkehrsbehinderungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

689. Einbruch in Einfamilienhaus – Lerchenau

Am Donnerstag, 27.04.2023, bemerkte ein Bewohner eines Einfamilienhauses, dass in dieses eingebrochen worden war. Er verständigte sofort die Polizei.

Nach ersten Ermittlungen gelangten ein oder mehrere unbekannte Täter in das Einfamilienhaus, indem sie gewaltsam durch die Terrassentüre des Wintergartens eindrangen. Der oder die unbekannten Täter entwendeten mehrere tausend Euro Bargeld sowie Schmuck und Antiquitäten. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt in unbekannte Richtung.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Zeugenaufruf:

Wer hat im Zeitraum Donnerstag, 27.04.2023, zwischen 13:00 Uhr und 15:00 Uhr, im Bereich der Irisstraße, Waldmeisterstraße, Glyzinenstraße (Lerchenau) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

690. Gemeinschaftliche Körperverletzung – Au

Am Donnerstag, 27.04.2023, gegen 23:35 Uhr, konnte eine Zeugin in der Hochstraße eine Gruppe von mehreren Personen beobachten, die eine körperliche Auseinandersetzung hatten. Dabei sollen mindestens zwei Männer auf einen weiteren Mann eingeschlagen haben, welcher dadurch zu Boden ging. Anschließend schlugen und traten die beiden Personen weiter auf den Mann ein. Die Zeugin verständigte daraufhin den Notruf der Polizei.

Bei der sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifen der Polizei konnten die beiden Tatverdächtigen, ein 20-Jähriger und ein 31-Jähriger, jeweils aus Polen, festgenommen werden. Den anderen Personen aus der Gruppe gelang die Flucht. Inwieweit sie sich an dem Vorfall beteiligt haben ist Gegenstand der Ermittlungen.

Der verletzte Mann, dessen Identität bislang ungeklärt ist, erlitt mehrere Verletzungen im Gesichtsbereich. Er wurde mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die beiden Tatverdächtigen werden nun zur Klärung der Haftfrage dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 26 (Körperverletzungsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Hochstraße, Rosenheimer Straße, Rablstraße (Au) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 26, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

691. Fahrradaktionstag – Stadtgebiet

-siehe Pressebericht vom 18.04.2023, Nr. 629

Am Donnerstag, 27.04.2023, fanden in München zwei verschiedene Aktionen zur Bekämpfung des Fahrraddiebstahls statt.

Zum einen wurde mit über 90 Polizeibeamtinnen und -beamten unter der Führung des Kommissariats 61 im Stadtgebiet München über 3.500 Fahrräder daraufhin kontrolliert, ob es sich bei ihnen um Diebesgut handelt. Hierbei konnten knapp zwanzig Fahrräder festgestellt werden, die wegen eines Diebstahls zur Fahndung ausgeschrieben waren. Dabei handelte es sich überwiegend um gut erhaltene Fahrräder der mittleren Preiskategorie, welche allesamt versperrt waren. Die Fahrräder wurden sichergestellt und nach erfolgter Spurensicherung durch die Kriminalpolizei und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft werden die sichergestellten Fahrräder zeitnah an die Geschädigten ausgehändigt.

Des Weiteren fand ebenso am Donnerstag, 27.04.2023, im Bereich der Polizeiinspektion 45 (Pasing) eine Codieraktion des ADFC statt. Im Zuge dieser Aktion wurden über 30 Fahrräder codiert.

Die nächste Codieraktion findet am Mittwoch, 10.05.2023, von 13:00 Uhr – 15:00 Uhr, am Laimer Anger statt.

692. Freinacht in München – Hinweis Ihrer Münchner Polizei

In der Nacht von Sonntag, 30.04.2023, auf Montag, 01.05.2023, wird von manchen Personen die sogenannte „Freinacht“ gefeiert. Die Nacht wird insbesondere von jüngeren Personen oft dazu genutzt, um in Gruppen nach Beginn der Dunkelheit loszuziehen. Dabei werden teilweise „Späße“ gemacht, die andere Personen gefährden können und auch strafrechtlich relevante Taten sein können.

Brennende Müllcontainer, besprühte Verkehrsschilder oder beschmierte Hauswände stellen aber keinen „Spaß“ dar, sondern dabei wird fremdes Eigentum beschädigt oder sogar auch Leib und Leben anderer gefährdet.

Im vergangenen Jahr gab es dabei im Bereich des Polizeipräsidiums München 16 Einsätze mit Bezug zur Freinacht.

Die Münchner Polizei appelliert auch dieses Jahr wieder an die Vernunft der feiernden, jungen Menschen in der Stadt und im Landkreis: „Brauchtum ja – Straftaten nein!“

Angebliches kulturelles Brauchtum ist kein Freifahrtschein für Straftaten.