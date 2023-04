SCHWABACH. (518) Unbekannte entwendeten in der Nacht von Donnerstag (27.04.2023) auf Freitag (28.04.2023) ein Auto im Schwabacher Gemeindeteil Unterreichenbach. Die Polizei stellte das Fahrzeug inzwischen sicher und bittet um Zeugenhinweise.



Der schwarze BMW i540 im Wert von etwa 35.000 Euro stand seit etwa 20:00 Uhr am Donnerstag im Albersreuther Weg. Gegen 06:45 Uhr am Freitag bemerkte der Geschädigte, dass Unbekannte den mit einem sogenannten „Keyless-Go-System“ ausgestatteten BMW offenbar entwendet hatten. Alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Schwabach nahmen die Fahndung nach dem gestohlenen Auto auf und konnten dieses, abgestellt in der Nähe von Dürrenmungenau (Lkrs. Roth), sicherstellen.

Beamte der Kriminalpolizei Schwabach führten eine Spurensicherung an dem BMW durch. Das zuständige Fachkommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 zu melden.

Gleichzeitig warnt das Polizeipräsidium Mittelfranken vor Diebstählen von Fahrzeugen mit „Keyless-Go-Systemen“ und bittet darum, folgende Hinweise zu beachten:

- Legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstüre ab.



- Schirmen Sie das Funksignal durch geeignete Maßnahmen ab (z.B. Aluminiumhüllen). Machen Sie dazu den Test am Fahrzeug. Erst wenn der abgeschirmte Schlüssel direkt am Fahrzeug nicht funktioniert, haben Sie ausreichend Sicherheit.



- Achten Sie darauf, ob sich beim Verlassen des Fahrzeugs Personen mit Aktenkoffer in Ihrer Nähe auffällig verhalten. Dabei könnte es sich um professionelle Autodiebe handeln.



- Sie können auch den Hersteller Ihres Fahrzeugs fragen, ob für Ihr Fahrzeug der Komfortzugang temporär deaktiviert werden kann. Bei manchen Schlüsseln kann die Keyless-Funktion beispielsweise durch zweimaliges Drücken auf die Verriegelungs-Taste am Schlüssel ganz ausgeschaltet werden. Möglicherweise kann Ihnen auch Ihre Fachwerkstatt Auskunft geben, welche Möglichkeit es speziell für Ihr Fahrzeug gibt.

Weitere Informationen finden Sie unter folgendem Link:

https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/vorsicht-autodiebe-schluessellose-systeme-sicher-verwenden/

Erstellt durch: Christian Seiler