ERGOLDING, LKR. LANDSHUT. Am heutigen Freitag, 28.04.2023, wurde gegen 10.00 Uhr, der Einsatzzentrale beim Polizeipräsidium Niederbayern eine starke Rauchentwicklung in der Industriestraße auf Höhe der Schwalbenstraße mitgeteilt. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften war vor Ort.

Nach bisherigen Erkenntnissen brach in einer Wohnung eines Reihenhauses aus noch ungeklärter Ursache ein Brand aus. Mittlerweile wurde eine Person tot aus dem Gebäude geborgen. Zur Identität können noch keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden von der Kriminalpolizeiinspektion Landshut übernommen.

Die Warnmeldung, Fenster und Türen geschlossen zu halten, ist mittlerweile aufgehoben.

Veröffentlicht: 28.04.2023,11.45 Uhr