NÜRNBERG. (516) Am vergangenen Freitagabend (21.04.2023) kam es in einer Bar in der Innenstadt zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.



Der Geschädigte (22) befand sich gegen 23:45 Uhr mit Freunden in einer Burger- und Cocktailbar in der Brunnengasse. In der Gaststätte kam es vorerst zu einer verbalen Streitigkeit mit einer anderen anwesenden Personengruppe. Die Auseinandersetzung verlagerte sich im Laufe des Abends vor die Bar. Hier hielt ein Unbekannter den Geschädigten fest, während eine andere Person aus der Gruppe auf den 22-Jährigen einschlug. Anschließend zog einer der Männer einen Gegenstand (vermutlich ein Messer) und bedrohte den Geschädigten (ohne diesen einzusetzen).

Der 22-Jährige wurde leicht verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Eine eingeleitete Fahndung nach den geflüchteten Tätern verlief ohne Erfolg.

Beschreibung der drei Unbekannten:

männlich, ca. 18-25 Jahre, ca. 170 bis 175 cm, schmale Statur, helle Augen, hellbraunes/dunkelblondes Haar;

männlich, ca. 18-25 Jahre, ca. 175 – 180 cm, schlank, dunkle Haare, vermutlich grüne Augen, gebräunte Haut. Trug eine Steppjacke oder Weste in dunkelgrün/schwarz;

männlich, ca. 18-25 Jahre, ca. 175-180 cm, etwas fülliger (ca. 90-100 Kilo), dunkles Haar, helle Hautfarbe. Er trug eine Cappy (Schirmmütze) mit nach hinten getragenen Schirm.

Laut Zeugenaussagen sollen mehrere Gäste des Lokals den Vorfall mitbekommen haben. Diese und andere Personen, die Angaben zur Tat oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-6115 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.



