NÜRNBERG. (514) Am Donnerstagabend (27.04.2023) bot eine Frau einer Gruppe von Polizisten, die privat in Nürnberg unterwegs waren, Betäubungsmittel zum Kauf an. Sie wurde festgenommen.



Die vier Beamten der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte waren gegen 23:00 Uhr in ihrer Freizeit gemeinsam in Nürnberg unterwegs. In der Brunnengasse sprach sie eine Frau an, zeigte ein Tütchen mit Marihuana vor und bot dieses zum Kauf an.

Die Polizisten verständigten ihre Kollegen, welche die Frau wenig später einer Kontrolle unterzogen. Bei einer Durchsuchung fand eine Beamtin im BH der Frau das zuvor angebotene Tütchen mit Marihuana.

Die 39-Jährige gab an, aus dem Ausland nach Nürnberg gekommen zu sein. Sie hatte vor, die mitgebrachten Betäubungsmittel in einer Diskothek zu Geld zu machen.

Sie muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen des Schmuggels sowie des Handelns mit Betäubungsmitteln strafrechtlich verantworten. Da die 39-Jährige in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, ordnete die Staatsanwaltschaft die Benennung eines Zustellungsbevollmächtigten an.

Erstellt durch: Janine Mendel / bl