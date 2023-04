WÜRZBURG/ZELLERAU. In der Nacht zu Donnerstag drang ein Unbekannter in ein Pfarrheim ein und hinterließ erheblichen Sachschaden. Die Kripo ermittelt und sucht Zeugen.



Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen drang ein bislang Unbekannter durch ein Fenster in die Büroräume einer katholischen Einrichtung im Bohlleitenweg ein. Im Inneren des Pfarramts öffnete der Einbrecher gewaltsam zahlreiche Schubladen und Schränke auf der Suche nach Beute. Nach bisherigem Erkenntnisstand verließ der Täter den Tatort allerdings ohne Wertgegenstände.

Der hinterlassene Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt.



Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt und bittet Personen, die im Tatzeitraum in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, diese unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.