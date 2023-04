NÜRNBERG. (513) Am kommenden Montag (01.05.2023) finden im Nürnberger Stadtgebiet mehrere Veranstaltungen/Versammlungen statt. Verkehrsteilnehmer müssen mit Verkehrsbehinderungen rechnen.



1. "Biker - Treffen", 08:00 Uhr - 14:00 Uhr

Treffpunkt: Münchener Straße/Tankstelle stadtauswärtige Seite.

Anlässlich des "Biker-Treffens" in der Münchener Straße muss ab ca. 10:00 Uhr mit der Verringerung auf einen Fahrstreifen, möglicherweise auch mit einer Vollsperrung der kompletten Fahrspur in stadtauswärtiger Richtung gerechnet werden.

2. "Initiative Neue ArbeiterInnenbewegung" 11:30 Uhr - 14:00 Uhr

Versammlungsort: Nürnberg, Gostenhofer Hauptstraße/Bauerngasse.

Aufzugstrecke:

Gostenhofer Hauptstraße / Bauerngasse (Auftakt) - Gostenhofer Hauptstraße - Am Plärrer - Frauentorgraben - Zeltnerstraße - Stromerstraße - Steinbühler Tunnel - An den Rampen - Landgrabenstraße - Tafelfeldstraße – Tafelfeldtunnel - Lessingstraße – Frauentorgraben - Färbertor - Färberstraße - Dr.-Kurt-Schuhmacher-Straße - Jakobsplatz - Ludwigstraße - Am Plärrer - Fürther Straße - Kernstraße - Adam-Klein-Straße - Nachbarschaftshaus Gostenhof.

3. "Kundgebung des DGB", 11:00 Uhr - 14:00 Uhr

Versammlungsort: Nürnberg, Aufseßplatz (Auftaktkundgebung).

Aufzugstrecke:

Aufseßplatz (Auftakt) - Breitscheidstraße - Pillenreuther Straße - Wölckernstraße - Allersberger Straße - Allersberger Tunnel - Bahnhofsstraße - Bahnhofsplatz - Königstraße - Hallplatz - Kornmarkt (Schlusskundgebung).

Aufgrund der Veranstaltung/Versammlungen kommt es zu den genannten Zeiten zu temporären Verkehrssperren und daraus resultierenden Behinderungen für den Fahrverkehr.

Fahrzeugführer werden gebeten, die Weisungen der Polizeikräfte zu beachten und zu den genannten Zeiten die genannten Veranstaltungsbereiche weiträumig zu umfahren.

Erstellt durch: Janine Mendel / bl