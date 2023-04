RATTISZELL, LKR. STRAUBING-BOGEN. Im Januar 2023 wurde in ein Wohnhaus eingebrochen. Ein Tatverdächtiger konnte nun auf Grund eines DNA-Spuren-Abgleichs ermittelt werden.

Am 07. Januar 2023 wurde in den frühen Morgenstunden in ein Wohnanwesen im Gemeindebereich Rattiszell eingebrochen. Die Täter gelangten dabei über ein Kellerfenster in das Haus. Nachdem eine Bewohnerin die Täter bemerkte, flohen diese zunächst unerkannt. Es konnte ein Geldbetrag in Höhe eines mittleren zweistelligen Eurobereichs erbeutet werden. Zudem entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Ermittlung eines Tatverdächtigen

Am Tatort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch die Polizeiinspektion Bogen durchgeführt. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen durch die Kriminalpolizeiinspektion Straubing konnte durch den so ermöglichten DNA-Spuren-Abgleich ein 31-jähriger tschechischer Staatsangehöriger als Tatverdächtiger ermittelt werden. Dieser befindet sich bereits auf Grund eines anderweitigen Tatvorwurfs in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen, insbesondere hinsichtlich weiterer möglicher Tatverdächtiger, dauern weiter an. Diese werden durch die Kriminalpolizeiinspektion Straubing in enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft Regensburg – Zweigstelle Straubing geführt.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PHK Moritz Lehner, Tel. 09421/868-1031

Veröffentlicht: 28.04.2023, 09.11 Uhr