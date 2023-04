POING, LKR. EBERSBERG. Am Mittwoch, 26.04.2023, gegen 20.00 Uhr, wurde ein 33-jähriger Pole auf dem Sportgelände in Poing niedergeschlagen und seines Bargeldes sowie Handys beraubt.

Zur Tatzeit saß der Geschädigte auf einer Parkbank nahe der dortigen Dreifachturnhalle, Plieninger Str. 20, und wurde unvermittelt von einem oder mehreren bisher unbekannten Tätern von hinten niedergeschlagen. Hierdurch erlitt der Geschädigte schwere Kopfverletzungen, konnte aber noch zu einer Bekannten in die Poststraße in Poing gehen. Möglicherweise haben am Sportgelände trainierende Personen entsprechende Beobachtungen gemacht.

Die Kriminalpolizei Erding hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise zur Tat und verdächtigen Personen. Mitteilungen können an die Kriminalpolizei Erding unter der Telefonnummer 08122/968-0 gerichtet werden.