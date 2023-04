ANSBACH. (511) In der Nacht von Mittwoch (26.04.2023) auf Donnerstag (27.04.2023) beschmierten Unbekannte ein Fahrzeug in Sachsen bei Ansbach (Lkrs. Ansbach). Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.



Der geschädigte Fahrzeugbesitzer hatte seinen weißen Pkw des Herstellers MG am Mittwoch, gegen 22:45 Uhr, in der Neunkirchner Straße abgestellt. Gegen 05:45 Uhr am Donnerstagmorgen stellte er fest, dass Unbekannte über Nacht sein Fahrzeug mit Farbe beschmiert hatten.

Die Kriminalpolizei Ansbach hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden.



Erstellt durch: Christian Seiler / bl