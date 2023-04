NÜRNBERG. (509) Am Mittwochabend (26.04.2023) störte ein 35-Jähriger Geschwindigkeitsmessungen der Kommunalen Verkehrsüberwachung, beleidigte einen Mitarbeiter und leistete Widerstand gegenüber Polizeibeamten. Er wurde in Gewahrsam genommen.



Gegen 20:30 Uhr führten Mitarbeiter der Kommunalen Verkehrsüberwachung (KVÜ) im Bereich der Gibitzenhofstraße / Pfälzerstraße Geschwindigkeitsmessungen durch.

Der 35-Jährige kam hinzu, beleidigte den Mitarbeiter und zeigte ihm den Mittelfinger. Zudem fing er an, vor dem Messgerät herumzuspringen – offensichtlich um so andere Verkehrsteilnehmer zu warnen.

Als eine hinzugerufene Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd eintraf, versuchte sich der Mann der Kontrolle zu entziehen und zeigte sich zunehmend aggressiv gegenüber den Beamten. Die Streife überwältigte den 35-Jährigen und legte ihm Handschellen an. Hiergegen wehrte er sich massiv, trat in Richtung der Beamten und versuchte diese anzuspucken. Letztendlich biss er einem Polizisten (25) in den Oberschenkel. Erst nach Hinzuziehung weiterer Unterstützungskräfte und dem zusätzlichen Anlegen von Fußfesseln war es möglich, den Mann in die Dienststelle zu bringen.

Auch beim Verbringen in die Haftzelle hatte sich der 35-Jährige noch nicht beruhigt und spuckte zwei Beamten ins Gesicht.

Die zuständige Staatsanwaltschaft ordnete bei dem deutlich Alkoholisierten (Alkoholtest wurde verweigert) eine Blutentnahme an. Im Anschluss daran verbrachte er die Nacht in einer Haftzelle.

Durch den Biss in den Oberschenkel verletzte sich ein Beamter leicht, ist jedoch weiterhin dienstfähig. Auch der Beschuldigte zog sich im Rahmen der Festnahme leichte Verletzungen zu. Der 35-Jährige muss sich in einem Ermittlungsverfahren u.a. wegen Beleidigung und Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten.



