REGENSBURG. In der Nacht auf Mittwoch, 26. April 2023 kam es in der Innenstadt zu einem Einbruch in ein Modegeschäft. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Ein bislang Unbekannter verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu einem Modegeschäft in der Malergasse. Dort erbeutete er einen geringen dreistelligen Eurobetrag. Mit circa 1.000 Euro liegt der Sachschaden wesentlich höher. Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort spuren und übernahm die weiteren Ermittlungen. Sie bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 zu melden.