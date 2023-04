681. Staatsschutzrelevantes Delikt – Obersendling

Am Montag, 24.04.2023, gegen 13:00 Uhr, fuhr ein 63-jähriger Münchner mit seinem Fahrrad auf der Meglingerstraße. Da ein Lkw den Weg versperrte, stieg er ab und schob es auf dem Gehweg an der dortigen Bushaltestelle vorbei.

Zeitgleich kam ihm ein 78-Jähriger mit Wohnsitz in München entgegen, welcher eine 58-Jährige im Rollstuhl vor sich schob. Dabei versuchte der 78-Jährige, dem 63-Jährigen den Weg zu versperren und beleidigte ihn zusätzlich in ausländerfeindlicher Art und Weise.

Im weiteren Verlauf zog der 78-Jährige ein Taschenmesser und ging damit bedrohlich auf den 63-Jährigen zu. Der 63-Jährige ging daraufhin sofort zur naheliegenden Polizeiinspektion 29 (Forstenried). Bei der umgehend eingeleiteten Fahndung konnte der 78-Jährige durch die Polizeistreifen festgenommen werden.

Der 78-Jährige ist bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. Er wurde hier nun wegen Beleidigung und Bedrohung angezeigt.

Das Kommissariat 44 der Münchner Kriminalpolizei hat die diesbezüglichen Ermittlungen übernommen.

682. Bedrohung zwischen Nachbarn – Haar

Am Mittwoch, 26.04.2023, gegen 21:45 Uhr, befand sich ein 31-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München auf seinem Balkon. Gleichzeitig ging sein 40-Jähriger Nachbar zu Fuß in Richtung seiner Wohnung, welche sich im gleichen Mehrfamilienhaus befindet.

In diesem Rahmen kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den beiden, woraufhin der 31-Jährige den 40-Jährigen vom Balkon aus mit einer Pistole bedrohte. Daraufhin zog der 40-Jährige ein Messer und bedrohte wiederrum den 31-Jährigen. Beide gingen zurück in ihre Wohnungen und der 31-Jährige verständigte den Notruf der Polizei.

Die Polizei fuhr mit mehreren Streifen zu besagtem Mehrfamilienhaus. Der 40-Jährige konnte in der Wohnung unbewaffnet angetroffen werden. Das Tatmesser konnte bei der Absuche durch die Polizei nicht gefunden werden.

Der 31- Jährige konnte ebenfalls widerstandslos angetroffen werden. Bei ihm konnte eine Schreckschusswaffe sichergestellt werden.

Nach den ersten Erkenntnissen befinden sich der 31-Jährige und der 40-Jährige in einem längeren Nachbarschaftsstreit. Beide wurden nun wegen Bedrohung angezeigt.

Das Kommissariat 26 (Bedrohungsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

683. Betrug zum Nachteil einer Organisation – Stadtgebiet

Am Freitag, 21.04.2023, erhielt eine Organisation in München eine Anfrage über die Hausbank ob zwei Überweisungen korrekt seien, da diese an ein Privatkonto gebucht wurden.

Es stellte sich in der Folge heraus, dass ein bislang unbekannter Täter die Rechnungen eines Lieferanten abgefangen und die Bankverbindung abgeändert hatte. Die Organisation überwies somit fälschlicherweise Buchgeld im sechsstelligen Bereich an den unbekannten Täter.

Die Ermittlungen in dieser Sache wurden vom Kommissariat 122 der Münchner Kriminalpolizei übernommen.

684. Festnahme eines Exhibitionisten – Isarvorstadt

Am Mittwoch, 26.04.2023, gegen 17:15 Uhr, saß eine 18-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis Kelheim auf einer Parkbank am Gärtnerplatz. Zur selben Zeit befand sich ein 62-jähriger estnischer Staatsangehöriger ohne festen Wohnsitz in Deutschland ebenso vor Ort.

Nachdem der 62-Jährige die 18-Jährige erblickte begann er auf einer Bank sitzend sexuelle Handlungen an sich vorzunehmen. Die 18-Jährige fühlte sich durch diese Handlungen belästigt und verständigte die Polizei.

Der 62-jährige Tatverdächtige konnte, noch immer auf der Parkbank sitzend, von den Polizeibeamten angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Nach erfolgter Sachbearbeitung sowie Benennung eines Zustellungsbevollmächtigten wurde der 62-Jährige wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

685. Festnahme eines Taschendiebes – Altstadt

Am Montag, 24.04.2023, gegen 12:15 Uhr, meldete sich eine 66-jährige Münchnerin beim Polizeinotruf 110 und gab an, dass ihr in einem Bekleidungsgeschäft in der Fußgängerzone ihre Geldbörse entwendet worden ist. Die 66-Jährige ist von einer bislang unbekannten Frau angesprochen und nach etwas gefragt worden. Zwischenzeitlich hat ein bis dato unbekannter männlicher Tatverdächtiger ihren Rucksack geöffnet und die darin befindliche Geldbörse entwendet.

Aufgrund dessen begaben sich mehrere Streifen der Münchner Polizei in das Bekleidungsgeschäft. Bei der Sichtung der Videos einer Überwachungskamera konnten die Beamten erkennen, dass die 66-Jährige gezielt abgelenkt wurde. Auf den Videoaufnahmen konnte ein zweiter männlicher Tatverdächtiger festgestellt werden, welcher mit seinem Körper die Tat verdeckte.

Am Mittwoch, 26.04.2023, konnten Taschendiebfahnder des Polizeipräsidiums München einen der Tatverdächtigen im Bereich des Münchner Hauptbahnhofs wiedererkennen und festnehmen. Es handelt sich hierbei um einen 34-jährigen Slowaken ohne festen Wohnsitz in Deutschland.

Der 34-Jährige wird am heutigen Tag einem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall werden durch das Kommissariat 65 (Taschendiebfahndung) der Münchner Kriminalpolizei geführt.

686. Gefährliche Körperverletzung; eine Person schwer verletzt – Milbertshofen

Bereits am Samstag, 22.04.2023, kam es im Zeitraum zwischen 01:00 Uhr und 02:30 Uhr, zu einer körperlichen Auseinandersetzung im Bereich des Euro-Industrieparks. Hierbei erlitt ein 16-jähriger Münchner diverse Stichverletzungen. Bekannte brachten ihn in ein Krankenhaus. Schließlich wurde die Polizei verständigt.

Erste Ermittlungen ergaben, dass es zu diesen Stichverletzungen im genannten Zeitraum gekommen war. Nähere Angaben zum Tathergang beziehungsweise zum Täter oder den Tätern ergaben sich allerdings nicht. Die Verletzungen des 16-Jährigen sind nicht lebensbedrohend, er verblieb allerdings stationär im Krankenhaus.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall wurden vom Kommissariat 23 übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer kann Angaben auf diese körperliche Auseinandersetzung im angegebenen Zeitraum im Bereich des Euro-Industrieparks McDonalds (Maria-Probst-Straße 1, 80939 München) und der Bavaria Petrol Tankstelle (Ingolstädter Straße 59, 80939 München) machen?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 23, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.