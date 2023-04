ROSENHEIM. Goldschmuck im Wert von vermutlich über 50.000 Euro übergab eine Rosenheimer Seniorin am Mittwoch, 26. April 2023, an einen unbekannten Geldabholer. Ein falscher Staatsanwalt hatte die Frau zuvor angerufen und ihr erzählt, die Enkelin habe einen schweren Unfall verursacht und benötige eine hohe Summe, um eine Haft abzuwenden. Die Polizei warnt erneut vor der Betrugsmasche.

Eine Rosenheimer Seniorin übergab am Mittwoch (26.04.2023) gegen 16.30 an ihrer Haustüre in der Innenstadt an einen unbekannten Mann, der mutmaßlich als Geldabholer für die Betrüger fungierte, Goldschmuck im Wert von mindestens 50.000 Euro und mehrere Hundert Euro Bargeld. Der Abholer verschwand im Anschuss mit der Beute. Zuvor hatten Betrüger die Frau am Telefon stundenlang in Gespräche verwickelt und ihr erzählt, die Enkelin habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht, bei dem ein Kleinkind ums Leben gekommen sei. Um eine Haft der Enkelin abzuwenden, müsse eine hohe Kaution hinterlegt werden.

Bei etlichen weiteren Fällen, bei denen ebenfalls Rosenheimer Bürgerinnen und Bürger von den Betrügern angerufen worden waren, reagierten die potentiellen Opfer richtig und beendeten das Telefonat.

Seit langem sind die Maschen der Betrüger hinlänglich bekannt, aber dennoch werden immer noch vor allem Seniorinnen und Senioren Opfer und verlieren teils horrende Geldsummen. Die Polizei warnt deshalb weiterhin eindringlich und gibt Verhaltenstipps: