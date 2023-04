BURGBERNHEIM. (505) Seit Mittwochabend (26.04.2023) wird die 79-jährige Luzie Ursula Marie S. aus Burgbernheim vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.



Frau S. verließ gegen 20:30 Uhr das Seniorenzentrum in der Gartenstraße in Burgbernheim (Lkrs. Neustadt an der Aisch - Bad Windsheim) und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Suchmaßnahmen durch Beamtinnen und Beamte der Polizei Bad Windsheim sowie der Freiwilligen Feuerwehr führten bislang nicht zum Auffinden der Frau.

Personenbeschreibung:

Kurze, blonde Haare; bekleidet mit einem weißen T-Shirt mit grünem Blumenmuster; trug eine große, weiß-schwarze Tasche mit sich

Die Polizei bittet bei der Suche nach der vermissten Luzie S. um Mithilfe aus der Bevölkerung. Hinweise zum Aufenthaltsort der 79-Jährigen nimmt die Polizeiinspektion Bad Windsheim unter der Telefonnummer 09841/6616 – 0 sowie jede andere Polizeidienststelle oder der Polizeinotruf 110 entgegen.



Erstellt durch: Marc Siegl