GANGKOFEN, LKR. ROTTAL-INN. In den Nachmittagsstunden des 26.04.2023 war, mutmaßlich infolge eines Unfallgeschehens, die Oberbekleidung eines 84-jährigen in Brand geraten, der später in einer Spezialklinik in München seinen schweren Brandverletzungen erlag.

Angehörige hatten den demenzkranken Rentner im Badezimmer des Wohnanwesens gefunden, nachdem ein akustischer Rauchmelder ausgelöst hatte. Zu diesem Zeitpunkt stand seine Bekleidung, die er zuvor vermutlich versehentlich entzündet hatte, bereits von der Hüfte an aufwärts in Flammen. Trotzdem seine Angehörigen den Brand zeitnah mit einem Duschschlauch zu löschen vermochten und der ältere Herr, nach medizinischer Erstversorgung vor Ort, mit dem Rettungshubschrauber in eine Münchner Klinik verbracht wurde, verstarb er wenige Stunden später im Krankenhaus aufgrund der massiven Verletzungsfolgen.

Nach polizeilicher Erstintervention durch Einsatzkräfte der PI Eggenfelden werden die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Brandursache, durch die KPI Passau übernommen.

Veröffentlicht am 27.04.2023, 03:50 Uhr