OFFENBERG, LKR. DEGGENDORF. Die Kontrolle eines Fernreisebusses am gestrigen Dienstag (25.04.2023) an der A3 führte zur Sicherstellung von Heroin bei zwei Durchreisenden.

Die Fahnder der Verkehrspolizeiinspektion Deggendorf kontrollierten den Bus gegen 11.30 Uhr an der A3 am Parkplatz Kronawitt in Fahrtrichtung Österreich. Im Bus konnte ein Paket mit bräunlicher Substanz aufgefunden werden. Den ersten Ermittlungen zufolge handelt es sich bei der Substanz um circa. 265 Gramm Heroin. Zwei Passagiere, ein 23-jähriger Syrer und ein 40-Jähriger Österreicher, wurden vorläufig festgenommen, nachdem aufgrund der Nähe des jeweiligen Sitzplatzes zur Fundstelle der Verdacht entstanden war, dass diese für das Paket verantwortlich waren. Eine zweifelsfreie Zuordnung des Pakets war zunächst nicht möglich, so dass die beiden Beschuldigten nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entlassen wurden.

Die weiteren Ermittlungen zum Verdacht eines Verbrechens nach dem Betäubungsmittelgesetz, insbesondere zu der Frage, wer für den Transport des Pakets verantwortlich war, werden von der Staatsanwaltschaft Deggendorf in enger Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizeistation Deggendorf geführt.

Veröffentlicht: 26.04.2023, 15.52 Uhr