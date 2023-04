LANGQUAID, LKR. KELHEIM. Am 24.04.2023 wurden zwei schlafende Personen in einem Pkw einer Kontrolle durch die Polizei unterzogen, dabei konnten insgesamt rund 460 Gramm Marihuana sowie ein Pfefferspray und ein Einhandmesser sichergestellt werden, gegen die Personen erging Haftbefehl.

Gegen 08:45 Uhr wurde die Polizei über ein verdächtiges Fahrzeug in der Rottenburger Straße informiert. Die Polizeibeamten konnten den Pkw, einen 3er BMW, antreffen und zwei schlafende Personen im Fahrzeug feststellen, sie wurden einer Kontrolle unterzogen. Dabei konnten insgesamt rund 460 Gramm Marihuana im BMW aufgefunden und sichergestellt werden. Außerdem fanden die kontrollierenden Beamten in dem Fahrzeug ein Pfefferspray und ein Einhandmesser auf, die beiden Gegenstände wurden ebenfalls sichergestellt. Die beiden Personen, ein 20-Jähriger und ein 18-Jähriger, wurden vorläufig festgenommen.

Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut hat in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Regensburg die weiteren Ermittlungen übernommen. Beide Personen wurden gestern (25.04.2023) einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Regensburg vorgeführt, der gegen beide Personen Haftbefehle erlassen hat. Der Haftbefehl des 20-Jährigen wurde gegen eine Auflage außer Vollzug gesetzt, der 18-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

