0778 – „ET“ im Einsatz

Gersthofen/ Autobahn A8/ FR München – Der Blitzeranhänger, auch ET genannt, der Verkehrspolizeiinspektion Augsburg hat in der Zeit von Freitag (21.04.2023) bis Dienstag (25.04.2023) die Einhaltung des von 06.00 bis 20.00 Uhr geltenden Geschwindigkeitslimits von 120 km/h auf der Autobahn A8 im Bereich der Anschlussstelle Neusäß in Fahrtrichtung München überwacht.

Während dieser über 5 Tage andauernden Messung wurden insgesamt 93586 Fahrzeuge gemessen. Davon waren 1.593 Fahrer zu schnell unterwegs. Davon waren wiederum 154 Autofahrer, das entspricht etwa 10%, so schnell unterwegs, dass die nun ein Fahrverbot von ein bis drei Monaten erwartet. Diese Verkehrsteilnehmer waren mindesten 41 km/h zu schnell unterwegs.

Den traurigen Höchstwert von gemessenen 213 km/h bei zulässigen 120 km/h erreichte ein Fahrer aus Baden-Württemberg. Den Mann erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 1.400 Euro, zwei Punkte und ein Fahrverbot von drei Monaten.

Wegen der Vielzahl an deutlichen Überschreitungen wird die VPI Augsburg die Autobahn A8 im geschwindigkeitsbegrenzten Bereich weiterhin in beide Richtungen im Fokus behalten. Denn überhöhte Geschwindigkeit ist nach wie vor Hauptunfallursache bei schweren und tödlichen Verkehrsunfällen.

0779 - Trunkenheit im Verkehr

Untermeitingen - Am gestrigen Dienstag (25.04.23) hielt eine Streife um 16:35 Uhr einen Pkw im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle an.

Dabei stellten die Beamten bei dem bei dem 55-jährigen Fahrer deutlichen Alkoholgeruch sowie eine undeutliche Aussprache fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille.

Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt und die Weiterfahrt unterbunden.

Der 55-Jährige muss sich nun wegen eines Vergehens der Trunkenheit im Verkehr verantworten.

0780 – Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Neusäß - Eine 18-jährige Autofahrerin befuhr gestern (25.04.2023) gegen 07.35 Uhr die Ortsverbindungsstraße von Augsburg in Richtung Täfertingen. An der Nord-Süd-Spange bog sie nach links in Richtung Neusäß ab. Dabei nahm sie einer 34-jährigen Pkw-Fahrerin, die in Richtung Hirblingen unterwegs war, die Vorfahrt. Beim Zusammenstoß verletzten sich beide Fahrerinnen und kamen ins Universitätsklinikum Augsburg.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro.

0781 - Böe weht Mülltonne auf die Fahrbahn

Diedorf - Am Dienstag (25.04.2023) ereignete sich um 12.05 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Hauptstraße in Diedorf.

Ein Windstoß wehte eine am Straßenrand stehende Mülltonne auf die Fahrbahn. Ein 42-Jähriger Mann, der mit einem Mercedes dort unterwegs war konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr in die Tonne. Verletzt wurde dabei niemand.

An seinem Fahrzeug wurde die vordere Stoßstange beschädigt. Die Höhe des Sachschadens wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

0782 - Brand in einer Werkstatthalle

Rain - Zu einem Brand in der Halle eines Auto-Service-Betriebes am Salbeiweg rückte die Feuerwehr am Dienstagabend (25.04.2023) aus.

Gegen 21.00 Uhr ging bei der integrierten Leitstelle der Notruf zu dem Brand ein. Dank des schnellen Eingreifens der insgesamt mehr als 60 Feuerwehreinsatzkräfte, war das Feuer im Innenbereich der Halle bereits nach 15 Minuten gelöscht.

Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen entstand das Feuer im Bereich einer Werkbank und griff noch auf ein Regal und einen Schrank über. Zudem wurde noch die Lagerhallenwand beschädigt. Erste Schätzungen des Brandschadens weisen in den niedrigen fünfstelligen Bereich.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an. Anhaltspunkte für einen vorsätzlich verursachten Brand gibt es jedoch bisher nicht.