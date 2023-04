OSTERHOFEN, LKR. DEGGENDORF/ SCHWARZACH, LKR. STRAUBING-BOGEN. In den frühen Morgenstunden am gestrigen Dienstag (25.04.2023) bemerkte eine Frau am Stadtplatz in Osterhofen einen Einbruch in ein Juweliergeschäft. Sie konnte die beiden mutmaßlichen Täter bei ihrer Flucht beobachten und alarmierte umgehend die Polizei. Im Zuge einer groß angelegten Fahndung konnten die Tatverdächtigen kurz nach der Tat in Schwarzach festgenommen werden.

Die Mitteilerin bemerkte den Einbruch um kurz nach 04.00 Uhr und informierte über die Notrufnummer 110 die Polizei. Sie konnte die beiden Täter bei ihrer Flucht mit einem Fahrzeug beobachten. Mit Unterstützung umliegender Dienststellen wurden durch die Polizeiinspektion Plattling sofort großräumige Fahndungsmaßnahmen eingeleitet.

Gegen 04.40 Uhr konnten Kräfte der Polizeiinspektion Viechtach im nördlichen Bereich von Schwarzach das mutmaßliche Tatfahrzeug lokalisieren. Die beiden männlichen Insassen versuchten zunächst zu Fuß zu flüchten, konnten allerdings von den Polizeibeamten eingeholt und festgenommen werden. Im Zuge der Festnahme kam es zu Widerstandshandlungen durch einen der beiden Männer. Es kam zum Einsatz von Pfefferspray, die Polizeibeamten wurden leicht verletzt. Sie wurden vorsorglich in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Ebenso wurde einer der Männer leicht verletzt, eine medizinische Versorgung war allerdings nicht notwendig.

Die Ermittlungen wurden noch vor Ort vom Fachkommissariat der Kriminalpolizeistation Deggendorf zusammen mit der Staatsanwaltschaft Deggendorf übernommen.

Dem bisherigen Stand der Ermittlungen nach verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zum Juweliergeschäft und erbeuteten so diversen Schmuck. Der Sachschaden beläuft sich nach aktuellen Schätzungen auf einen niedrigen 4-stelligen Betrag. Der Wert des erbeuteten Diebesgutes kann bislang noch nicht beziffert werden.

Bei den beiden festgenommenen Tatverdächtigen handelt es sich um den 31-Jährigen aus Schwarzach und um einen 34-Jährigen mit Wohnort in Kroatien. Am gestrigen Nachmittag (25.04.2023) wurden die von der Staatsanwaltschaft Deggendorf beantragten Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnungen der beiden Tatverdächtigen vollzogen. Heute, am 26.04.2023, erließ die Ermittlungsrichterin am zuständigen Amtsgericht in Deggendorf die von der Staatsanwaltschaft Deggendorf beantragten Haftbefehle im Rahmen einer Vorführung – die beiden Beschuldigten wurden in umliegende Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Die beiden leicht verletzten Polizeibeamten konnten die Krankenhäuser zwischenzeitlich wieder verlassen.

Zeugenaufruf:

Die Kripo in Deggendorf bittet Personen, die Hinweise zum Einbruch gegen 04.00 Uhr in das Juweliergeschäft am Stadtplatz in Osterhofen geben können sich unter der 0991/3896-0 zu melden. Ebenso werden Personen gebeten, sich zu melden, die ab circa 04.15 bis Tagesanbruch Beobachtungen zu verdächtigen Personen, Gegenständen oder Fahrzeugen im Bereich zwischen Schwarzach und Sankt Englmar gemacht haben.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 26.04.2023, 13.45 Uhr