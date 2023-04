675. Wohnungsbrand; eine Person leicht verletzt – Bogenhausen

Am Montag, 24.04.2023, gegen 15:00 Uhr, meldeten sich Passanten und Anwohner aus dem Bereich Ruth-Drexel-Straße in Bogenhausen bei dem Polizeinotruf 110 und gaben an, dass es in einem Mehrfamilienhaus brennen würde. Durch die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr München konnte ein Wohnungsbrand im ersten Obergeschoss festgestellt und schließlich gelöscht werden.

Die 36-jährige Bewohnerin der betroffenen Wohnung erlitt leichte Verletzungen und wurde vorsorglich zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die sich zum Brandzeitpunkt in der Wohnung befindlichen Kinder (1 Jahr, 4 Jahre und 8 Jahre alt) der 36-Jährigen konnten nach Bemerken des Feuers von ihr aus der Wohnung in Sicherheit gebracht werden.

Ermittlungen durch die Kriminalpolizei München am Einsatzort ergaben, dass der Brand entstanden war nachdem die 36-Jährige einen Gaskocher unbeaufsichtigt auf dem Balkon ließ. Von dort aus breitete sich der Brand auf die komplette Wohnung aus.

Eine danebenliegende Wohnung wurde ebenso in Mitleidenschaft gezogen.

Durch den Brand entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro.

Die Wohnung ist aktuell nicht mehr bewohnbar.

Der Feuerwehr gelang es ein Übergreifen des Brandes auf andere Wohnungen in dem Anwesen zu verhindern. Andere Hausbewohner wurden nicht gefährdet.

Die Kinder der 36-Jährigen wurden dem Vater übergeben.

Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung führt das Kommissariat 13 (Branddelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

676. Besonders schwerer Fall des Diebstahls von Baustelle; Ermittlung eines Tatverdächtigen – Trudering

Bereits am Mittwoch, 01.02.2023, gegen 15:30 Uhr auf Donnerstag, 02.02.2023, gegen 09:00 Uhr, kam es am S-Bahnhof Trudering zu einem Diebstahl von Arbeitsmaschinen und Werkzeugen auf einer dort befindlichen Baustelle.

Im Zuge der umfangreichen Spurensuche der Münchner Kriminalpolizei konnten damals DNA-Spuren am Tatort gesichert werden. Aufgrund der aufgefundenen DNA-Spuren konnte jetzt mit Unterstützung des Bayerischen Landeskriminalamtes ein 55-jähriger Franzose ohne festen Wohnsitz in Deutschland als Tatverdächtiger ermittelt werden. Er wurde am Sonntag, 12.03.2023, durch die Münchner Kriminalpolizei festgenommen.

Ein Zimmer welches dem Tatverdächtigen als Übernachtungsmöglichkeit diente ist ergebnislos nach dem Diebesgut durchsucht worden.

Nach DNA-Entnahme wurde der Tatverdächtige entlassen.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei geführt.

677. Gefährliche Körperverletzung mit Schlagstock; eine Person in Untersuchungshaft – Gräfelfing

Bereits am Mittwoch, 05.04.2023, gegen 21:15 Uhr, verständigten Passanten den Polizeinotruf 110 und berichteten, dass es soeben an der Bushaltestelle Lochham in Gräfelfing zu einer Körperverletzung mit Schlagstock gekommen ist. Aufgrund dieser Meldung wurden sofort mehrere Streifen der Münchner Polizei zur Einsatzörtlichkeit geschickt.

Zeitgleich meldete sich ein 16-Jähriger mit Wohnsitz in Neuried über den Polizeinotruf und gab an, dass er soeben mit einem Teleskopschlagstock geschlagen worden ist. Er hatte sich deshalb mit einem Linienbus vom Tatort entfernt hatte und wird an der Bushaltestelle Eichendorfplatz in Gräfelfing aussteigen. Der 16-Jährige gab vor Ort an, dass er von einem ihm namentlich bekannten Jugendlichen (16 Jahre alt und mit Wohnsitz im Landkreis München) kurz zuvor mit einem Schlagstock attackiert wurde. Dabei zog er sich Verletzungen am Kopf und im Bereich des Rückens zu.

Der 16-Jährige war zu dieser Zeit in Begleitung eines 17-jährigen Bekannten mit Wohnsitz in München der ebenfalls von dem Tatverdächtigen mit dem Schlagstock attackiert wurde. Aufgrund des unvermittelten Angriffs flüchtete der 16-Jährige in einen an der Bushaltestelle wartenden Busses. Als er sich im mittlerweile verschlossenen Bus befand schlug der Tatverdächtige mit einem Ast auf die Bustüren ein um so ins Innere zu kommen. Dies gelang ihm nicht, da der Busfahrer daraufhin die Haltestelle verließ. Am Bus entstand kein Schaden.

Der 16-Jährige wurde bei diesem Vorfall schwer verletzt und vor Ort erstversorgt. Er begab sich anschließend mit seinen Eltern selbstständig in ein Krankenhaus. Der 17-Jährige wurde leicht verletzt und musste nicht ärztlich versorgt werden.

Der Tatverdächtige konnte weder vor Ort noch an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Noch am selben Tag erhielt der 16-Jährige vom Tatverdächtigen über einen Messengerdienst Nachrichten mit beleidigendem Inhalt. Ebenso wurde er am Donnerstag, 06.04.2023, mit Nachrichten über den Messengerdienst bedroht. Aufgrund dieser Gesamtumstände wurde mittlerweile vom Amtsgericht München ein Untersuchungshaftbefehl erlassen, welcher am Freitag, 21.04.2023, vollzogen wurde.

Der Tatverdächtige befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.

Die Münchner Kriminalpolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug, Bedrohung, Beleidigung und Verstoßes nach dem Waffengesetz.

678. Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 85-Jährigen – Laim

-siehe Pressebericht vom 11.04.2023, Nr. 588

Wie bereits berichtet, wurde seit Sonntag, 02.04.2023, ein 85-Jähriger aus Laim vermisst. An diesem Tag hatte er letztmalig Kontakt zu seinem Sohn per WhatsApp.

Am Samstag, 22.04.2023, gegen 14:15 Uhr, wurde der 85-Jährige leblos in einem Waldstück nahe Gauting aufgefunden. Derzeit liegen keine Hinweise auf Fremdeinwirkung vor.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 14 (Vermisstenfälle) der Münchner Kriminalpolizei.

679. Versuchter Wohnungseinbruch – Pasing

Am Mittwoch, 26.04.2023, gegen 00:35 Uhr, befand sich eine 48-Jährige mit Wohnsitz in München im ersten Obergeschoss ihres Reihenhauses, als sie verdächtige Geräusche von einem Fenster im Erdgeschoss bemerkte. Sie begab sich daraufhin in das Erdgeschoss und bemerkte eine bislang unbekannte Person, die am geöffneten Fenster vom Wohnzimmer stand. Eine weitere bislang unbekannte Person stand hinter dieser.

Als die beiden unbekannten Täter die 48-Jährige bemerkten, flüchteten diese aus der Agnes-Bernauer-Straße. Sie bemerkte dabei noch einen dritten unbekannten Täter, der sich am Zugangstor des Gartens befand.

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifen der Polizei ergab keine Hinweise auf die Täter.

Am Fenster entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:



Täter 1:

Männlich, ca. 20 Jahre alt, ca. 1,80 m groß, dunkel gekleidet

Täter 2:

Männlich, ca. 20 Jahre alt, ca. 1,70 m groß, gekleidet mit einem hellen Hoodie

Täter 3:

Männlich, ca. 20 Jahre alt, ca. 1,80 m groß

Zeugenaufruf:

Wer hat im Zeitraum Mittwoch, 26.04.2023, zwischen 00:00 Uhr und 01:00 Uhr, im Bereich der Agnes-Bernauer-Straße, Kremserstraße, Böcksteinerstraße (Pasing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

680. Brandfall in Wohnung; eine Person schwer verletzt – Am Hart

Am Dienstag, 25.04.2023, gegen 14:00 Uhr, erhielt die Polizei die Mitteilung über einen Brand in einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses. Daraufhin wurden mehrere Streifenwägen, sowie die Feuerwehr zur Einsatzörtlichkeit geschickt. Von Seiten der Polizei wurden Absperrungen eingerichtet.

Der 47-Jährige erlitt schwere Brandverletzungen am ganzen Körper und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Das Mehrfamilienhaus war danach für die Bewohner wieder frei.

Die Wohnung wurde stark beschädigt, unter anderem wurden die Fenster und zum Teil das Mauerwerk unter dem Fenster herausgerissen. Die Türen anderer Wohnungen wurden beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere zehntausend Euro.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.