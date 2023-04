KULMBACH. Am Dienstag kam es in Kulmbach zu gleich drei Einbrüchen am helllichten Tag. Unbekannte machten sich an Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus zu schaffen und stahlen wertvollen Schmuck.

Am Dienstag von 9 bis 17 Uhr verschafften sich Einbrecher mit Gewalt Zutritt zu drei Wohnungen. Über eine Kellertüre gelangten sie in ein Mehrfamilienhaus in der Matthäus-Schneider-Straße und brachen dann in die Wohnungen ein. Als Beute nahmen sie Schmuck im Wert von rund 10.000 Euro mit sich.

Die Kripo in Bayreuth ermittelt in diesem Fall und sucht nach Zeugen:

Wer hat im Verlauf des Dienstags von 9 bis 17 Uhr in der Matthäus-Schneider-Straße / Hagleite in Kulmbach verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen?

Melden Sie sich bitte bei der Kriminalpolizei in Bayreuth unter der Tel.-Nr. 0921/5060.