SULZBACH-ROSENBERG. LKR. AMBERG-SULZBACH. LKR. NEUSTADT AN DER WALDNAAB. Am Mittwoch, 26. April 2023, entwendeten Autodiebe einen hochwertigen BMW aus einem Carport in Sulzbach-Rosenberg. Aktuell laufen Fahndungsmaßnahmen in diesem Bereich. Die Kriminalpolizei Amberg bittet zudem um Zeugenhinweise.

Am frühen Mittwochmorgen, gegen 3:30 Uhr, gelang es bislang unbekannten Tätern einen BMW gewaltfrei zu öffnen und davon zu fahren. Das Auto war über Nacht in einem Carport geparkt, welches direkt an ein Wohnhaus in Sulzbach-Rosenberg angrenzte. Da der Autobesitzer den Diebstahl sofort bemerkte, konnte er schnell die Polizei informieren. Im Rahmen der umfangreichen Fahndungsmaßnahmen stellte eine Streifenbesatzung das gestohlene Fahrzeug im Bereich Hirschau fest. Nach kurzer Nachfahrt kam das entwendete Auto im Bereich Kohlberg von der Fahrbahn ab und zum Stehen. Im Anschluss flüchtete der unbekannte Fahrer in unbekannte Richtung.

Die Polizei fahndet mit mehreren Streifen in diesem Bereich nach dem Flüchtigen. Ein Polizeihubschrauber ist ebenfalls in die Fahndung eingebunden.

Der Mann wurde wie folgt beschrieben:

ca. 1,90 m groß

schlanke Statur

Bekleidung: dunkle Jacke mit Aufschrift auf dem Rücken, helle Hose

Die Kriminalpolizei Amberg hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 09621/890-0 oder die Notrufnummer 110 entgegengenommen. Die Polizei bittet zudem darum, aktuell in diesem Bereich keine Anhalter bzw. Fußgänger mitzunehmen und stattdessen die Polizei zu informieren.