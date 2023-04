MINDELHEIM. Am 25.04.2023 kam es zur Mittagszeit zu einem Unfall zwischen zwei Verkehrsteilnehmern im Begegnungsverkehr. Dabei befuhr ein 74-jähriger Unterallgäuer die Kaufbeurer Straße stadteinwärts. Auf Grund medizinischer Ursache verlor er die Kontrolle über seinen Pkw und kam mit überhöhter Geschwindigkeit nach links auf die Gegenfahrbahn ab. Hier stieß er zunächst mit einem entgegenkommenden 24-jährigen Fahrzeugführer zusammen, fuhr dann in einen Betonpfeiler einer dortigen Einfriedung und kam auf Höhe der Bleichstraße auf der Fahrbahn zum Stehen. Der 74-Jährige musste durch Einsatzkräfte der Feuerwehr mit schwerem Gerät aus seinem Fahrzeug befreit werden. Anschließend wurde er durch den Notarzt versorgt und mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus Mindelheim verbracht. Dort wurden bislang nur mittelschwere Verletzungen festgestellt. Der 24-Jährige Geschädigte und sein 31-jähriger Beifahrer blieben glücklicherweise unverletzt. Deren Pkw kam nach dem starken Zusammenstoß in einer dortigen Einfahrt zum Stehen. Für beide beteiligten Pkw ist ein Totalschaden anzunehmen. Die Fahrzeuge wurden durch örtliche Unternehmen abgeschleppt. An der Einfriedung sind erhebliche Reparaturarbeiten vorzunehmen. Es ist von einem Gesamtschaden von etwa 30.000 Euro auszugehen. Die Kaufbeurer Straße war für etwa eine Stunde in beide Richtungen gesperrt. Die Feuerwehr Mindelheim war mit etwa 40 Einsatzkräften vor Ort. Der Rettungsdienst war mit Einsatzleiter, Notarzt und Rettungswagen im Einsatz. Die Polizei Mindelheim war ebenfalls mit mehreren Streifen beteiligt. Gegen den Unfallverursacher wird ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. (PI Mindelheim)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).