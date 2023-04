WALDKRAIBURG, LKR. MÜHLDORF AM INN. Nach Angaben eines 61 Jahre alten Mannes, wurde dieser am Montagabend, 24. April 2023, in Waldkraiburg von zwei Unbekannten überfallen. Die Kripo Mühldorf bittet in dem Zusammenhang um Hinweise möglicher Zeugen.

Ein 61-jähriger Mann meldete sich am Montagabend (24.04.2023) telefonisch bei der Polizeiinspektion Waldkraiburg und teilte mit, dass er rund eine halbe Stunde zuvor überfallen worden war. Seinen Angaben zufolge war er gegen 20.15 Uhr in der Siemensstraße spazieren, als er von zwei Unbekannten hinter dem „Haus des Buches“, nahe dem dortigen Soccerfeld, angegangen wurde. Als er der Forderung, Geld herauszugeben, nicht nachkam, wurde er bespuckt und mit einem Gegenstand auf den Arm geschlagen. Dem 61-Jährigen gelang es, vom Tatort zu flüchten ohne dass die Täter Beute machten. Genauer beschreiben konnte der Geschädigte die beiden Täter nicht. Die eingeleitete Fahndung der Polizei im Bereich des Tatortes blieb erfolglos.

Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein ermittelt jetzt die Kriminalpolizei Mühldorf am Inn unter anderem wegen versuchten Raubs und gefährlicher Körperverletzung. Die Ermittler bitten dabei auch um Hinweise möglicher Zeugen:

Wer hat am Montagabend (24. April) gegen 20.15 Uhr im Bereich Siemenstraße / Soccerfeld / Haus des Buches Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Verbindung stehen können?

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (08631) 36730 bei der Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn zu melden.