Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen – zwei Personen leicht verletzt - über 90.000 Euro Sachschaden

ASCHAFFENBURG. Ein Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und zwei Leichtverletzten hatte am Montagmittag einen hohen Sachschaden sowie eine Vollsperrung der A3 mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zur Folge. Die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach ist mit den Ermittlungen zum Unfallhergang betraut.

Dem aktuellen Sachstand nach befuhr ein 62-Jähriger gegen 12:30 Uhr mit seinem Lkw der Marke Mercedes den rechten Fahrstreifen der A3 in Richtung Würzburg. Als er im Rahmen eines Überholvorgangs mit seinem Fahrzeug auf den mittleren Fahrstreifen wechselte, kam es zum Zusammenstoß mit einem dort fahrenden VW Tiguan einer 46-Jährigen.

Der VW kam in der Folge auf die äußerst linke Fahrspur und kollidierte dort mit einem Audi Q5, an dessen Steuer ein 26-Jähriger saß. Der VW und der Audi kamen schließlich auf der Fahrbahn zum Stehen, wobei der Audi zuvor noch mit der Mittelleitwand zusammengestoßen ist. Der Lkw hielt infolge des Unfalls auf dem Standstreifen an. Der 62-Jährige blieb unverletzt. Die beiden weiteren Unfallbeteiligten haben glücklicherweise nur leichte Verletzungen davongetragen. Sie wurden dennoch zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert.

An den drei beteiligten Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden von schätzungsweise über 90.000 Euro. Der VW und auch der Audi waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach wurde während der Unfallaufnahme durch die örtlichen Feuerwehren und die Autobahnmeisterei unterstützt. Die A3 musste für die Dauer der Unfallaufnahme und die notwendigen Aufräumarbeiten vollgesperrt werden. Der Rückstau reichte bis in den hessischen Teil der A3.

Die Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach ermittelt zur Unfallursache und dem genauen Hergang.

Couragierte Passantin - Polizei verständigt - Psychisch Erkrankter konnte geholfen werden

ASCHAFFENBURG / SCHWEINHEIM. Eine Aschaffenburgerin hat am Montagnachmittag genau richtig gehandelt, als sie auf eine 31-Jährige getroffen ist, die sich in einer psychischen Ausnahmesituation befunden hatte. Sie verständigte die Polizei, die der Frau helfen konnte.

Gegen 17:00 Uhr fiel der Passantin die Frau auf. Der aufmerksamen Zeugin war schnell klar, dass die 31-Jährige Hilfe benötigte, zögerte nicht lange und verständigte die Aschaffenburger Polizei.

Die Beamten konnten glücklicherweise rasch herausfinden, dass die Frau aus einer Einrichtung für psychisch Kranke im südbayerischen Raum abgängig war. Die dortige Polizei hatte bereits nach der Vermissten gesucht.

Nach einer umfassenden medizinischen Untersuchung wird die Frau wieder nach Oberbayern gebracht werden.

Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

SAILAUF, LKR. ASCHAFFENBURG. Nach einer Spiegelberührung im Gegenverkehr sucht die Polizei nach einem unbekannten Fahrzeug. Der Fahrer eines Opel Astra war auf der Engländerstraße außerorts unterwegs, als er mit einem entgegenkommenden BMW am Außenspiegel zusammenstieß. Der BMW hielt nicht an und fuhr davon.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg

ERLENBACH, LKR. MILTENBERG. Am Montag, zwischen 11:00 Uhr und 13:30 Uhr, wurde ein Porsche Macan in der Straße "Pfützenäcker" bei einer Unfallflucht beschädigt. Das Auto stand in der Zeit auf einem Stellplatz vor dem Wohnanwesen des Porschebesitzers.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

KAHL A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Sonntag wurden auf dem Campingplatz zwei Scheiben eines Wohnwagens offensichtlich mutwillig beschädigt. Zeugen hörten um 21:45 Uhr zwar laute Schläge, konnten aber niemanden mehr feststellen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.